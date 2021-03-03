新泰塭仔圳將封閉8道路 侯友宜：做好交通維安

新北市長侯友宜今天表示，開發新泰塭仔圳市地重劃，攸關翻轉北部重鎮的成敗，因涉及封閉8條道路，他要求做好交通替代維安計畫。雖是挑戰，但應全力以赴，避免造成交通衝擊。

泰山區長林慶豐今天在市政會議專案報告表示，新泰塭仔圳市地重劃拆遷正穩定進行，隨之而來的居民臨時停車需求，施工周邊交通維持也將妥善規劃。

此外，排水系統及公園綠地也會隨市地重劃進程，納入通盤規劃，翻轉泰山面貌。考量未來塭仔圳開發後，人口成長需求，建議要規劃興建派出所與消防隊。

交通局與城鄉發展局都回應，會預設五股、泰山輕軌的路線規劃與用地，目前提報交通部可行性研究報告中。

侯友宜說，泰山及周邊地區是新北市西北重鎮，更是機場捷運進入台北市的必經之地，代表國家門面，務必改變舊有鐵皮屋與違章工廠的老舊醜陋現狀。

他說，新泰塭仔圳市地重劃攸關未來10年翻轉泰山區的成敗，期間將有8條道路封閉無法通行，影響當地路網，期勉市府團隊做好溝通協調，在協助工廠搬遷與投資新北、排出施工工序、交通維持計畫等面向只許成功，以免衝擊交通。

市府交通局交通安全科長林昭賢傍晚表示，市地重劃受委託的顧問公司，會依照基地開發時程提出封閉道路的交通安全執行計畫，並提報市府由交通局、警察局、泰山公所共同會勘。目前尚未提報計畫。