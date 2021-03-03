十八王公廟前廣場動工 參拜、看海一次滿足

石門區舊台二線旁的十八王公廟，因為新橋的建設，讓以往的繁榮景象不再，為要找回榮景，石門區公所以台電城鄉風貌經費，動工整修廟前廣場景觀，規劃停車空間與環形步道，要讓遊客透過這條步道參拜或是看海一次滿足。

石門區長林俊宏說，十八王公廟前廣場的風貌建設，工程浩大，區域擴及下層廣場靠海區域以及上層廣場從廟前一路延伸到與台二線的入口連接處，新的樣貌規劃停車空間與環形步道，還有舊有設備設施的損壞也會一並來優化。

十八王公廟主委練清陽指出，很感謝政府的協助，透過新的風貌讓十八王宮週邊再繁榮起來。而乾華里長則是期盼透過工程完工找回十八王公以往的繁盛，因此也來一起祈求工程順理圓滿。

不僅風貌改變，舊有設施的毀損也一並翻新，還有下層廣場常因為海浪太大拍打許多漂流木上岸，為此也將下層地坪抬升平均約2.5公尺，避免海浪的直接衝擊，而工期初估約有兩百天，區長也呼籲施工期間香客及遊客經過工區不要太過靠近，以確保車輛與自身安全。