雙溪三忠廟百年媽祖遶境 祈求疫情消退

雙溪區三忠廟祭祀文天祥、陸秀夫、張世傑等名將，至今已239年歷史，每年農曆正月二十日媽祖遶境活動也延續百年之久，今(3)日遶境特別要求隊伍及陣頭要量體溫、戴上口罩，為新一年疫情消退祈福。

雙溪里長盧燈煌表示，雙溪區三忠廟位於雙溪渡船頭附近，不僅留下百年歷史的石獅、匾額，由先民帶來的三忠公神像更被保存超過兩百年，而請駕關渡二媽來遶境的習俗也有百年之久，為了在疫情期間能順利舉行安撫民心，三里里長、廟方都特別要求隊伍務必做好健康自主管理與防疫措施。

三忠廟主委連隆盛表示，隊伍從雙溪里的三忠廟出發，沿著太平路轉向中正路的牡丹里，虔誠的居民戶戶都設有神壇，點香準備供品，連坐輪椅的阿祖、襁褓中的幼童都伸手拜拜，鄉親有許多都是請假回鄉祭祀，順便探望家人，從五分街遶到牡丹里辦公室，熱鬧的三太子與舞獅，帶來響徹鄉間的炮竹聲。

連隆盛指出，隊伍從中正路穿過隧道到內挖路，雙溪里民擺設點心供辛苦的隊伍享用，才有精力繼續前往共和里祈福，期盼今年媽祖、三忠公能保佑雙溪區鄉親平安建康，也歡迎民眾前來雙溪遊玩能來上百年歷史的三忠廟參拜上香。