淡水樹興社區拚全國金牌農村 展現三生成果

新北市淡水區樹興里有茶籽油產業外，近幾年也在發展種植山芋頭及許多農產品，帶動社區農產經濟的發展，因此，日前行政院農會委水保局及新北市農業局、淡水區公所等單位到社區，輔導參與全國金牌農村評選，展現生產、生活以及生態的三生努力成果。

農委會水保局台北分局長蔡金龍表示，淡水樹興社區先前已經榮獲新北市政府的金牌農村計劃的選拔，今年則是要邁向全國金牌農村競賽，對此水保局特別來協助參與競賽，以社區來說除了食茶油的產業，可以看到有許多的社區全體參與的生活面向，希望從這個角度出發來加強說明生產面、生活面以及生態環境照顧的表達。

淡水樹興社區許元耀表示，希望透過全國金牌農村競賽，讓大家看到樹興社區在生產、生活以及生態三生的努力成果。

淡水區長巫宗仁表示，這次新北市金牌農村在淡水有樹興及忠寮2個社區，對於水保局來補導可以針對簡報內容來加強，讓樹興社區在全國競賽當中得到好成績，而公所也會全力的來協助社區，讓永續共榮的理念可以持續推廣下去。