動畫解析淡北道路 北投仍多數里長反對工程

新北市新工處昨日起陸續與雙北交通局拜訪北投、士林一帶里長，針對淡北道路以動畫呈現說明工程，雖有部分里長認同淡北道路，但仍有8成里長反對，擔心將造成台北市交通更壅塞，明早也會把反對連署書送到北投區公所並與台北市長柯文哲進行座談。

自去年淡北道路二階環評通過後，陸續進行用地取得、水土保持、都市變更、交維等計畫，新工處說明，雖目前還在等中央預算，但越是把這些前期作業做好，大家對淡北道路也能更理解，動工之後會更順利。

新工處也與雙北交通局在昨日展開里長拜訪行程，透過模擬動畫，新希望各地里長能更清楚淡北道路通往台北端的動線與措施，包含採車行地下道穿越中央北路口，再以高架橋跨越立德路，提升現況路口運轉及改善壅塞；出地下道後設置實體緣石分隔並引導車輛續行大度路，並禁止右轉，減輕對居民影響。

另外，淡北道路進入大度路終點前，會將2股車流引導匯成1股車流再進入大度路，維持車道數平衡。新工處解釋，淡北道路性質算分流系統，環評速限50公里比大度路70公里還慢，進入大度路就像匝道進入國道，先整理支線車流再匯入主線道。

新工處透露，未來也會與台北市合作規劃公車行走淡北道路，會依往後1、2年民眾上下車刷卡數據統計，媒合公車業者看要改良現有路線或是開新路線。依照現有數據顯示，淡水地區往返台北市多以遠距為主，傾向以幹線公車方式進行，可能路線包括淡水到圓山、南港等，都會再討論。

不過有不少里長持反對意見，士林區永倫里長宋旭曜指出，平常在社子一帶交通就很塞，如果公車要從淡北道路接著洲美快速道路往南，擔心回堵更嚴重。

北投八仙里長黃永清認為，公共建設固然重要，但淡北道路只解決竹圍塞車的問題，屆時所有車潮反而會擠在台北，萬一車禍又會更塞，而這應該是新北市要就地處理並非把問題丟到台北市。據了解，北投42名里長超過30人反對，明日上午也將把反對連署書送到區公所，與市長當面會談。