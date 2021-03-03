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附近AED在哪 新北消防LINE帳號一查便知

中央社 / 新北3日電

新北市消防局LINE官方帳號推出附近AED查詢功能，把握急救黃金時間。另引進2台CPR訓練機，在新北市各高中（職）巡迴，透過互動遊戲結合視覺化智慧影音教學，練習正確急救。

新北市政府消防局長黃德清今天指出，學會高品質的CPR（人工心肺復甦術）很重要，能幫助患者康復出院後有機會恢復正常生活，透過訓練機的協助，包括力道、次數等都能清楚了解。

他說，新北市的OHCA（到院前心肺功能停止）康復出院率從民國99年的3.1%不斷進步，到去年一整年已達到10.75%；在救護人員到場前，若有民眾能於第一時間對患者施救，將增加存活率。

消防局緊急救護科長林士閔說明，除原有民眾申請急救課程，由消防局指派教官至申請單位授課外，引進2台「CPR訓練機」，以互動遊戲方式，結合視覺化智慧影音教學，方便民眾學習實施正確的胸外按壓，目前每月於新北市各高中（職）巡迴設置，讓學生能隨時練習CPR技能。

此外，消防局表示，即起新北市消防局通訊軟體LINE官方帳號，推出「附近AED（自動體外心臟電擊去顫器）查詢功能」，方便民眾查詢離自己最近的AED在哪裡，把握急救的黃金時間。

CPR AED

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