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保護野生動物 新北在多處架設移動式監視器觀察蹤跡

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
監視器架設完畢後，蓋上遮蔽物以免動物不通過。圖／新北市動保處提供
監視器架設完畢後，蓋上遮蔽物以免動物不通過。圖／新北市動保處提供

每年3月3日訂為世界野生動植物日，新北市動保處為保障野生動物的生存權利，除了24小時野生動物救援外，也在新北市土城桐花公園第二停車場、三峽有木里及石碇北宜路等處架設移動式監視器，藉此了解周遭野生動物棲息狀況及廊道利用情形。

新北市幅員廣大，棲息著各式各樣野生動物，導致人與野生動物活動空間重疊，有許多動物誤闖民宅甚至受傷，去年動保處救援了6658隻野生動物，包含鳥類、爬蟲類、哺乳類等各式各樣野生動物。

除蛇類佔多數外，其中不乏民眾登山遊憩時發現受困動物諸如麝香貓、鸺鶹等珍貴稀有野生動物，為了預防野生動物與人的衝突，動保處向民眾宣導生態觀念，架設生態廊道及移動式監視器了解當地生態並減少路殺發生，在石碇也設置野鳥中途之家提供動物傷癒後的野放訓練中心。

動保處表示，野生動物受道路開發影響，時常有車輛經過導致牠們在橫越馬路時危機重重，動保處與交通局、養工處、區公所及專家學者討論後除在三峽架設小心青蛙告示牌，雙溪、金山架設小心山羌及石碇、坪林架設小心獼猴等牌面提醒用路人小心駕駛保障自身及野生動物的安全，此次也在該土城桐花公園生態廊道及三峽、坪林、金山等動物容易經過路段架設監視器，以利監測生態廊道使用情況及動物經過馬路頻率等，作為未來廊道改進及規劃。

動保處表示，民眾如發現受傷或需要救援動物，可打電話向動保處24小時動物救援專線02-2959-6353通報派員處理，以維護新北市豐富自然生態。

監視器 桐花

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