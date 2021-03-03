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影／成為全台最長姓名 寶貝小心肝：培養耐性、愈寫愈順利

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
大嵐把自己的姓名改成25個字，成為全台最長的姓名。記者鄭惠仁／攝影
大嵐把自己的姓名改成25個字，成為全台最長的姓名。記者鄭惠仁／攝影

將自己的名字改成「黃大嵐是喜神財神衰神福德正神所有神祝福的寶貝小心肝」的黃大嵐，今天表示，他之前做事沒耐性，希望改長串名字後，讓自己更有耐性，而且愈寫愈順，讓自己未來更順利。

47歲的大嵐說，他在親友經營的皮包廠工作10多年，但後來卻遭突如其來的解聘，於是回台灣工作，目前開計程車為業。大嵐表示，自己較沒耐性，而活到這個歲數，知道人生許多事都不是自己所能掌握或預料，但起碼自己可掌握姓名長短，因此，決定改名。

「25個字的名字已經跳脫姓名學的舊思維！」大嵐說，自己也有在研究命理，覺得改成「黃大嵐是喜神財神衰神福德正神所有神祝福的寶貝小心肝」能接受神的祝福，也是新的開始，因此毅然改名，家人也支持並祝福。

大嵐表示，目前正忙著要改駕照、健保卡、計程車營業執照；由於是開計程車，畢業證書沒有那麼重要，等有空再改。至於未來信用卡簽名，他說改簽英文名等都可。未來是否還要改名，以及把名字改得更長，他表示，以後看情況再說。

大嵐把自己的姓名改成25個字，成為全台最長的姓名。記者鄭惠仁／攝影
大嵐把自己的姓名改成25個字，成為全台最長的姓名。記者鄭惠仁／攝影

計程車 健保卡

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