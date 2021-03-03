新北拚汙水接管率 附加後巷彩繪服務

新北市去年喊話2年境內汙水接管率要達7成5，為增加民眾辦理汙水下水道接管意願，水利局也推出接管完成的後巷彩繪，近期在完成新店張北里接管後，跟在地居民討論也導入藝術彩繪，以當地生態為主題翻新後巷，獲得不少民眾好評。

汙水下水道接管完成後的後巷彩繪，一直是水利局主推的業務之一，除希望提高民眾對汙水下水道建設認同外，具體也盼增加民眾願意辦理汙水下水道接管的意願。

水利局在這次張北里彩繪匯集里長以及里民共同商議，將當地鄰近新店山區的生態繪製於後巷空間與周邊牆面，重塑當地社區環境景觀。

張北里長鄭富濃表示，這次汙水後巷空間位於里內較寬闊的馬路旁，正好能透過彩繪增加藝術氣息，跟市府討論後決定跳出既有牆面彩繪的框架跟印象，改用鮮豔明亮色塊拼貼，且以當地生態為主題，比起其他傳統彩繪能建構出更多元的藝術空間。