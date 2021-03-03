松山療養所宿舍修復將完工 保留歷史融合現代

隱身在北市南港巷弄中的歷史建築松山療養所宿舍即將修復完工，建築師景雅琦說，為保留建築原始風貌，她使用新木材仿作、嫁接原有木材，因此屋內常見新、舊木材融合的痕跡。

台北市文化局表示，松山療養所成立於1915年，前身為「錫口養生院」，見證台灣肺結核療養歷史，其中「松山療養所所長宿舍」約於1935年興建，屬日治時期高等官第二種官舍，在2006年被登錄為歷史建築，並在去年由新視紀整合行銷傳播股份有限公司打造成藝文療癒空間「靜心苑」。

位於所長宿舍對街的「松山療養所宿舍」則在2018年被登錄為歷史建築，北市文化局投入新台幣2500萬元、找來專門活化老房子的建築師景雅琦負責修復，並將在近期完工。

景雅琦介紹，這棟宿舍因現有文獻資料不足，難以確認是給副所長還是員工住的宿舍，不過可以確定是屬於日治時期高等官第四種官舍。建築特色部分，與所長宿舍都是「和洋折衷建築」，特徵是混合象徵文明的洋風建築和傳統的和風建築兩者要素。

她說，每個老房子承載不同的記憶，因此她力求保留建築原汁原味，儘管原有的建材經過時間洗刷而腐朽、嚴重破損，但她使用新木材仿作、嫁接，仔細看不難發現，屋內從牆壁到天花板梁柱都有新舊木材融合的痕跡，並特別在玄關處保留一塊「編竹夾泥牆」，讓遊客一入門便能看見。

負責營運的新視紀整合行銷傳播股份有限公司總經理翁銘隆表示，宿舍預計4月完工、6月底正式營運，未來將透過舉辦導覽、常設展、假日市集等活動再利用這棟歷史建築，導覽將結合屋內歷史素材，用光雕投影方式表現；市集則可以利用宿舍外圍空地廣場及小街，融合歷史建築意象，邀請療癒手作、翻玩古著等攤商來擺攤。