北市古亭河濱公園狗活動區啟用 僅703平方公尺市民嫌小

台北市古亭河濱公園內多了「狗活動區」，今起開放民眾帶著寶貝毛孩玩耍！不過狗活動區面積僅703平方公尺，有民眾認為太小，也擔心沒分大、小犬區狗狗間會發生衝突；副市長黃珊珊則說，北市寸土寸金，每個狗活動區都是經過公民社區參與，能夠接上水電實屬不易，開放後等使用者回饋，會邊走邊修正，增添市民需要的設施。

北市動保處今天舉辦「古亭狗活動區」啟用儀式，不少民眾帶著毛小孩出席活動，還提供免費施打狂犬病疫苗，現場也能辦理寵物登記。不過有市民認為，比起新北市，古亭狗活動區範圍很小，而且沒有任何設施，僅有洗腳區和簡單的圍籬，也擔心沒有分大犬、小犬區，狗狗們會起衝突。

「我就是狗奴啊！」黃珊珊表示，出門前原本也想帶自家的狗狗出門，但擔心小狗過於神經質，不受控制而作罷。至於被嫌古亭狗活動區太小，黃珊珊則緩頰說，北市寸土寸金，每個狗活動區的設立，都必須經過公民社區參與溝通，光是能有水電就實屬不易，未來會聽取使用者回饋，邊做邊修正。

北市動保處長宋念潔坦言，古亭狗公園的大小，取決於市民願意給動保處多大的面積，動保處再根據面積評估是否能分大、小犬區，若硬要分區會讓活動空間過小，只能大家一起混用。而不擺放設施，是因為該區颱風下雨時會淹水，擔心設施因此損壞，所以才沒有放運動設施。

宋念潔說，每個狗活動區都會設置雙層門來維護狗狗安全，過去不少市民反映狗會亂大小便，但若有狗活動區，動保處還能派員定期清掃消毒，降低人犬衝突，目前只剩中山區仍找不到適合地點規劃活狗活動區，其餘17個點在今年底前都會完成，其中有2座狗運動公園，一處是迎風狗公園，另一處為百齡左岸河濱公園。