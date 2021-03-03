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新北力推市民夏日省電 祭出禮券總額破百萬

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
環保局端出高額獎金相揪民眾一同省電。圖／新北市環保局提供
環保局端出高額獎金相揪民眾一同省電。圖／新北市環保局提供

新北市去年簽署氣候緊急宣言，目標2030年減少3成碳排放量，環保局今年延續舉辦「夏月節電中•揪團來省電」活動，只要民眾6到9月用電度小於去年同期，就有機會獲得禮券，禮券總額超過百萬。

新北市響應全球加速減碳趨勢，去年底成為六都第1個簽署氣候緊急宣言的城市，目標2030年碳排放量要低於2005年3成並打造零碳示範區，預計後年成為無煤城市。

環保局為此在今年推出夏日省電活動，自即日起開放報名至6月底止，號召市民朋友一同省電減碳。活動分為社區、市民迷你、市民3組別進行，社區依規模又可分成大、中、小型社區，大型社區省電第1名最高可得15萬元禮券；若能揪滿5、10個家戶電號參加，即符合市民迷你與市民組資格，另外只要參加就能抽千元禮券，名額15名。

環保局提醒，參加電號須位於新北住宅用戶，且種類要是「表燈非營業用」，每1電號僅限參加1隊不得重複。環保局表示，過去幾次得獎經驗中，包括使用「節能標章」家電、更換LED燈泡、改變用電行為都是有效省電的撇步；屋頂塗隔熱漆、鋪設隔熱磚、建置屋頂農場、安裝微型電表或智慧插座監控也都有不錯的效果。

環保局長程大維指出，新北長年致力推動省電減碳，2014年就推出夏日省電活動，透過高獎金吸引民眾參與，截至去年底已省下近500萬度，減碳量超過2500公噸。

透過智能監控也能關注用電情形。圖／新北市環保局提供
透過智能監控也能關注用電情形。圖／新北市環保局提供

省電 禮券

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