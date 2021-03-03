侯友宜盼輔大醫院扎根社區 擴大醫療服務能量

新北市長侯友宜今天表示，全力協助輔仁大學附設醫院的興建與營運，相對也期待輔大醫院多提供社區服務，擴大醫療能量，創造雙贏。院方表示，深化社區整合與彈性的長期照顧。

新北市府市政會議今天舉行，泰山區長林慶豐會中報告優化交通區政時提到，由於輔大醫院門診量成長，看診民眾停車需求排擠周邊社區及到校學生，因停車位不足造成違規停車妨害交通安全與公眾通行。

林慶豐另報告，希望與輔仁大學、明志科技大學、黎明技術學院等在地高等教育建立夥伴關係，共同面對老人照護與隔代教養議題，翻轉泰山為健康樂活社區。

市府衛生局長陳潤秋會中表示，輔大醫院自民國106年9月開幕以來，與4家診所組成社區醫療群，去年在泰山辦理70場社區健康促進活動，每個月1次在泰山區公所辦理社區健康樂活站駐點服務，提供社區保健諮詢。

侯友宜說，輔大醫院從興建過程到營運，市府全力協助，也要解決地區交通問題，但不能只有市府單方面服務輔大醫院，醫院應更積極服務社區民眾促進健康，才能攜手合作創造雙贏。

侯友宜說，輔大醫院與衛福部台北醫院肩負大新莊甚至大漢溪以北的醫療需求。希望輔大醫院擴大能量為市民服務。需要行政單位協助的，市府會全力以赴，更期待輔大醫院能提升軟硬體設備照顧市民。

輔大醫院社區副院長劉志光說，周邊1.5公里範圍，共25個里病患減免掛號費深獲好評，也因門診量造成周邊交通問題。未來將提高醫院急重症、高難度、癌症等醫療實力，擴大合作和服務能量。

院方說，輔大醫院醫師人數超過一般區域醫院、地區醫院規模，且扎根經營在地化長期照顧，將結合樹林區、板橋區附近長照2.0據點，建構縝密照顧資源網絡，提供民眾整合、彈性，又便利的照顧服務。

醫院表示，目前規劃擴大服務範圍並轉型數位化，預計將線上導診制度，及在法律許可後的線上看診，做為未來發展目標，讓新五泰地區以外的民眾也能使用輔大醫院的醫療資源。