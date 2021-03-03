北市府：第8處狗活動區啟用 設在古亭河濱公園

台北市動保處今天宣布，第8處狗活動區在古亭河濱公園內啟用，空間為703平方公尺，設洗手檯等設施，採大小型犬隻混合使用。副市長黃珊珊說，各行政區將規劃設狗活動空間。

北市府動物保護處在古亭河濱公園辦記者會，黃珊珊等人出席。動保處表示，北市已有7處狗運動公園及活動區，今天啟用的古亭狗活動區為第8處。

動保處指出，古亭狗活動區是編列預算新台幣180萬元建置，地點設在古亭河濱公園內，靠近水源路及同安街口跨堤天橋附近，占地703平分公尺，內有垃圾桶、狗便袋箱等設施，因近河川，考量颱風期間可能淹水，活動區未規劃狗遊戲設施。

動保處表示，北市至今共8處狗運動公園及活動區，佔地面積最大為內湖區潭美毛寶貝公園、松山區迎風狗運動公園，分別為2530平方公尺、1萬平方公尺，內有狗遊戲設施。

動保處指出，古亭狗活動區會每天派員針對園區進行清潔、定時補充狗便袋，且每週噴灑消毒水，此外，士林區葫東狗活動區預估3月底啟用。

黃珊珊致詞說，毛小孩已成市民的家人，預定9月或10月將規劃擴大舉辦友善動物日等活動，且會串接相關活動。

她指出，設狗活動區需地方及公民參與，且要跟里民溝通，動保處將視實際狀況進行改善或增加相關設施，也會持續規劃在每個行政區設置狗活動空間。

動保處表示，狗運動公園及活動區相關資訊可至官網「我要去狗公園」查詢。