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搶先看！松山療養所改文藝空間 預計7月開幕

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
戶外廣場還有預留舞台空間，可辦理音樂會或是文創市集。記者潘才鉉／攝影
戶外廣場還有預留舞台空間，可辦理音樂會或是文創市集。記者潘才鉉／攝影

台北巿南港區昆陽街「松山療養所所長宿舍」去年打造成藝文療癒空間「靜心苑」後已開幕多時，在其對街昆陽街185號的「靜心苑二館」，於今年四月完成修復，預計於今年七月對外營運，特別的是，在戶外廣場還有預留舞台空間，未來可辦理音樂會或是文創市集。

松山療養所成立於1915年，前身為「錫口養生院」，曾見證台灣肺結核療養歷史，附屬建物皆坐落於昆陽街一帶；所長宿舍約於1940年興建，建築特色日洋兼併，2006年由北市文化局登錄為歷史建築，對街的員工宿舍則為2018年登錄為歷史建築。

早年產權複雜，公、私有地參雜，公有地部分向衛福部申請無償撥用，私有地方面則花6400萬協議價購，後續投入2500萬元修復，經公開招標後，委由新視紀廣告行銷公司負責經營。

新視紀廣告行銷總經理翁銘隆表示，「靜心苑」是結合養生、療癒及餐食，去年5月開幕，受到疫情影響收支難以平衡，但由於建築特殊，周邊上班族、民眾仍會前來參觀。目前二館將今年4月完成修復、6月底正式營運，可望兩個場館可以互相帶動更多人潮。

翁銘隆表示，二館未來將推出療癒、養生課程，讓民眾能紓壓。尤其老屋本身就可以作為日式建築的展場，將來為避免過多展板，會使用QR cord連結老屋歷史介紹，還有特色的星空小便斗，保持舊有建物文化。至於未來推出的療癒課程，可能是打坐、常態展覽等，特別的是，在戶外廣場還有預留舞台空間，可辦理音樂會或是文創市集。

負責修復的建築師景雅琦指出，大部分舊建築的修復，是將舊有的拆除換上新的材料，但是此次為了保留就是建築，做了不少建物考究，盡量使用原本的建材，輔以現今的木材仿作，因此現場可以看到許多新舊木頭嫁接的痕跡，希望讓遊客可以看到歷史。

南港區昆陽街185號的「靜心苑二館」，已於今年四月完成修復，預計於今年七月對外營運。記者潘才鉉／攝影
南港區昆陽街185號的「靜心苑二館」，已於今年四月完成修復，預計於今年七月對外營運。記者潘才鉉／攝影

歷史建築 修復

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