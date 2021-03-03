半盲生當全盲母眼睛賣水果 柯權祐獲選全國好榜樣兒少

新北市三民高中一年級柯權祐出生就有嚴重視覺障礙，近乎半盲，母親則是全盲，且患有糖尿病、腎疾。懂事的柯權祐心疼母親飽受洗腎煎熬，又須擺攤賺錢，從小便主動利用課餘時間，協助母親販賣地瓜、水果，雖然自己視力也不好，卻是母親最重要的眼睛。去年榮獲全國孝行獎的柯權祐，近期也獲選國語日報的「2020兒童少年好Young人物」，為新北市唯一獲獎學生，市長侯友宜今於市政會議也特別表揚柯權祐，大讚他是學子表率。

柯權祐出生不久就罹患眼球震顫及斜視，目前診斷還有黃斑部病變、紅斑部積水、眼球震顫等嚴重視覺障礙，近乎半盲。儘管先天條件不佳，但他不向困境低頭，除孝順地為母親分憂解勞，還加入童軍社團，從事志工、幫助他人。柯權祐表示，「要盡自己的力量幫助他人，幫助他人最快樂。」

導師胡妤慧說，權祐在校上課表現認真，無需家長擔心，擔任小老師與打掃工作也非常負責，還常常講笑話給師長和同儕聽，希望大家都能快樂常歡笑；童軍團長胡徽萍說：權祐雖然因視力影響課業學習與人際互動，但仍盡力幫助別人，國一起便加入童軍團參與社區服務，還利用假日參加視障協會，累計高達200小時的服務時數。