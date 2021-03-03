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搶救高麗菜！土城里長攜手在地企業認購5萬公斤助菜農
國內高麗菜盛產價格一路崩跌，土城區里長聯誼會為協助菜農度過難關，今日上午媒合在地企業有富建設公司，以50萬元向雲林縣農會認購5萬公斤約2萬顆高麗菜，交由在地47位里長協助，將新鮮高麗菜分送給里民及弱勢家庭，挺菜農也做公益。
5卡車裝載2500箱愛心高麗菜，今天清晨自雲林縣農會出發，午間陸續抵達土城區公所，數量確認後貨運公司協助運送至各里辦公處指定地點，交由里長分送里內有需要的里民。
有富建設董事長洪村騫表示，年節後高麗菜價格低迷，農民欲哭無淚，此次響應里長聯誼會搶救高麗菜活動，希望能拋磚引玉，讓更多人一同認購高麗菜。
「大家有錢出錢，有力出力！」土城區里長聯誼會長邱顯俊表示，因出身務農世家，深知農民看天吃飯辛苦，2018年香蕉暴跌時，也曾與副會長及日和里長李福源合力認購5,000公斤香蕉分送里民。這回菜價崩跌菜農生計受影響，決定號召有志者一同做公益，感謝有富建設公司響應，同心協助農民。
民眾陳小姐表示，高麗菜香甜爽口，而且營養價值極高，不僅被營養師封為國民天菜，料理變化更具多樣性，「不論是汆燙、清炒、煮湯或醃製台式泡菜都相當可口，近期要來嘗試更多不同的高麗菜料理」，也感謝里長秉持樂於奉獻的初衷，帶頭響應做公益。
民政局長柯慶忠指出，土城區里長聯誼會長年深耕地方，更進一步凝聚起區里行善力量，除關注農民議題跨縣市支援外，也將服務觸角深入區內亟需協助的弱勢族群，獨老訪視、電話問安及老人共餐等關懷服務步步到位，用實際行動送暖社會。
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