拍電影難借醫院乾脆「賜死角色」 首座醫院實景棚落腳深坑

近年國片蓬勃發展，但長期硬體設備不足的問題仍未解，其中許多戲劇都會出現的醫院場景，原本就不易借用，疫情爆發後難度又倍增。翔聲國際有限公司在文策院及新北市府協助下，將深坑區一處咖啡工廠改造為擬真的醫院攝影棚，今舉行開幕儀式，未來可提供國內外團隊拍攝。翔聲國際負責人、知名導演柯泓志打趣地說，有些劇本為了避免借用醫院拍攝，乾脆直接將角色賜死，如今不用擔心這個問題了。

擔任過「大囍臨門」、「打噴嚏」等電影製片的柯泓志指出，大約有70%的劇本都會有醫院場景，「不論不肖子氣死父母親、相戀愛人出車禍，都會在醫院拍攝」，但醫院主要功能是醫療，而不是給劇組拍片，往往不易借用，或只能借到走廊、病房，急診室、手術室則很難借到，同時也限制了劇本創作的能量，

柯泓志表示，新冠肺炎疫情衝擊下，醫院借用又更加困難，因此翔聲國際在文化內容策進院補助下，於深坑區打造台灣首座影視專用醫院實景棚，病房、手術室、急診室、醫院大廳等場景以及各式電子醫療器材、手術用具等一應俱全，未來除可提供台灣戲劇圈拍攝，也能增加與國外合作的機會。

新北市長侯友宜表示，醫院是見證生老病死、悲歡離合的的地方，因此戲劇少不了以醫院作為場景，深坑的醫院實景棚啟用後，不但可以解決業界困境，也能避免拍片打擾到民眾，並帶動新北影視產業發展。

侯友宜也喊話，新北有山有海又是移民城市，29區各有特色，可說是台灣縮影，新北市協拍中心每月平均協助60部影片拍攝，十年已累積近5千部，歡迎各界來到新北拍片取景，刻劃多元豐富的影音故事。