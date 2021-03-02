女力展現 雙溪新住民回饋送結緣便當

新住民嫁來台灣適應辛苦，風土民情、語言甚至做菜方式都有很大區別，雙溪區的新住民們為感謝在地鄉親的接納與照顧，連續五年在農曆1/15、7/15、10/15都自掏腰包在隨緣素食館前發放免費便當，今年元宵節更發了早餐加午餐共四百份，新住民開心發揮女力做善事。

雙溪區公所社會人文課長林月霞表示，新住民嫁來台灣無親無故，更有文化語言隔閡，但是在雙溪很幸福，有新住民合誼發展協會綽號阿桃的陳金草與阮宥真兩人分別開的越南小吃與隨緣素食館，供新住民前來聊天、解決生活問題，兩人不僅會以餐廳盈餘資助新住民姊妹，每年元宵節等節日，也都會以結緣便當的方式，希望送給雙溪鄉親一份感謝與祝福。

早上六七點，隨緣素食館前就排了不少民眾，雙溪區獨居老人比例全新北市最高，新住民們特別請假幫忙做菜讓他們拿取，不限數量與年齡，只要求大家珍惜食物，連續第五年這樣做功德，把賺來的錢變為人生的樂趣，也讓新住民發揮自己才能，對雙溪這「第二個故鄉」有個愛的表現。

新北市雙溪新住民合誼發展協會理事長陳金草表示，隨緣素食餐館的阮宥真，發起這項活動相當低調，但她非常感謝當初社區長輩們跟她聊天教她中文、台語，讓她順利在雙溪開了自己的素食餐館，完成她的夢想，將來新住民們也考慮製作越南米糕等甜點跟鄉親分享結緣，讓大家更認識越南的多元文化。