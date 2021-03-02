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汐止自強活動中心實用美觀 首開課里民樂

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區自強市民活動中心完工啟用，第一個課程「歌唱班開課」，也讓許多學員直說環境很好。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區自強市民活動中心完工啟用，第一個課程「歌唱班開課」，也讓許多學員直說環境很好。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區自強市民活動中心在105年確定是海砂屋，拆掉重建卻一波三折，終於趕在今年完工啟用，三樓半的玻璃屋外觀相當吸睛，啟用後今(2)日第一個課程「歌唱班開課」，也讓許多學員直說環境很好，現在幾乎每天都有課程，活動中心好熱鬧。

民眾說，真的期待好久，這個活動中心很難得重建，今天是第一堂課開始使用了，真的很開心，而且外表外觀都是經過設計師設計，整個空間都是無障礙的，實用又美觀。

汐止區長陳健民指出，自強市民活動中心從民國108年7月動工到現在終於啟用，未來區民們多了一處休閒室內場所，在這三樓半的空間，一樓做為銀髮俱樂部、二樓則做為教室，三樓是閱覽室，整個白色的建築非常的有特色，也希望區民朋友有空多多來走一走。

自強里長康金龍表示，活動中心經過一波三折終於完工，像今(2)日的歌唱班就正式開課，這也是活動中心啟用後第一個課桯，這很好的場地，現在好熱門，每週二到週六，天天都已經排滿課程，接下來我們的課程有書法班、歌唱班、舞蹈班、日文班都會陸續開課。

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