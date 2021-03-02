小市民大愛心 汐止民眾捐勘災車助消防

做愛心不落人後，汐止區有一位善心人士鄭寶珠，一塊錢一塊錢慢慢存，存夠了一百多萬後，在新北市議員白珮茹的媒合下，將這筆錢買了災情勘查車，捐給新北市消防第六大隊，提升地方上的消防救災戰力。

感念消防人員救災辛勞，善心人士鄭寶珠，在新市北市議員白珮茹協助媒合下，捐贈這一台災情勘查車輛給消防第六大隊，在社后消防分隊舉辦的災情勘查車捐贈典禮上，由消防局長黃德清接受鄭寶珠女士捐贈，並且回贈感謝狀表示感謝，典禮現場，包括議員白珮茹及消防、義消人員等到場見證捐贈儀式。

市議員白珮茹說，很感謝鄭女士捐車給消防隊，這真的是小市民的大愛心，雖然她不是汐止最有錢的，但卻是很有肚量、值得我們尊敬的長輩，鄭阿姨捐這台車就是給後代最好的模範，很感謝一塊錢一塊錢省吃儉用，把愛心留在地方。

鄭寶珠女士出身清寒，自小就刻苦耐勞，長大有能力後開始幫助生活困苦的人，多年來回饋社會，曾捐款給植物人照護基金會、孤兒院、安養院等機構，一方面含辛茹苦養育7名兒女，一方面還時時幫助弱勢團體，但鄭女士表示這樣的善心義舉是期望可以成為兒女的榜樣，期盼在這個疫情嚴峻的期間做些好事，祈求國泰民安，並藉此拋磚引玉，感召更多的人一起來做善舉，讓這個世界變得更加美好。

消防局第六大隊副大隊長林至品表示，轄區幅員廣大，轄域包含城鄉、山岳及海域，溺水、重大車禍、火警及山難救援等各種意外突發事件頻繁，為能在第一時間完成人命搶救的任務，災情勘查車是非常重要的救災車輛，本次適逢汐止善心人士鄭寶珠女士捐贈「災情勘查車1輛」以供本局第六大隊使用，特別感謝鄭女士熱心公益及造福鄉梓之義舉。