雙連帶狀公園預計6月底完工 攤商回歸日不遠

台北捷運公司負責「心中山線形公園改造計畫」，原先規畫將捷運雙連帶狀公園將近800坪的綠地，設置共融遊具、鋪上水泥地，經居民抗議及建議後，最終完整保留原本2635平方公尺綠地面積，綠地內的步道包含平面及上登土丘步道均保留，而為了保持綠地完整性將不設置遊具，工程去年7月動工，預計今年6月底完工。

北捷指出，現有左側人行道寬3.6公尺、右側人行道寬2公尺，將取消現有曲線步道，調整為透水鋪面的環狀步道，除保留現有植栽，另再加種15棵喬木；單一樹穴尺寸將擴大為1.5至2公尺，連續種植的喬木則調整為帶狀樹穴，確保樹根有足夠發展空間。

對於民眾顧慮綠圍籬恐影響民生西路45巷的視線及通行安全性，北捷聽取居民意見後，決定以低矮灌木及植草取代，維護場地通視性，增加進出公園出入口動線，便利民眾進出。

另外，針對民生西路45巷攤販整頓問題，為不妨礙救災動線及附近居民的公共安全，將留設3.5公尺消防通道，在此條件下，未來攤販應自行整併至現場道路東側（文昌宮側）的1.5公尺範圍規畫設攤；先前攤商抗議市府承諾跳票，讓他們遲未能返回擺攤

對此，北市市場處副處長高群荐表示，民生西路45巷攤位均為違規攤商，進行捷運周邊工程時已有安置，但捷運開通後，攤商又違規擺攤，遭到周遭居民抗議。