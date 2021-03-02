快訊

鳳梨去年銷澳僅56公斤果乾？ 農委會回應了

南台灣地牛翻身 屏東最大震度4級

雙連帶狀公園預計6月底完工 攤商回歸日不遠

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
雙連帶狀公園改造工程預計今年6月底完工，後續進行水溝蓋工程後，再來納管周遭攤商。聯合報系資料照
雙連帶狀公園改造工程預計今年6月底完工，後續進行水溝蓋工程後，再來納管周遭攤商。聯合報系資料照

台北捷運公司負責「心中山線形公園改造計畫」，原先規畫將捷運雙連帶狀公園將近800坪的綠地，設置共融遊具、鋪上水泥地，經居民抗議及建議後，最終完整保留原本2635平方公尺綠地面積，綠地內的步道包含平面及上登土丘步道均保留，而為了保持綠地完整性將不設置遊具，工程去年7月動工，預計今年6月底完工。

北捷指出，現有左側人行道寬3.6公尺、右側人行道寬2公尺，將取消現有曲線步道，調整為透水鋪面的環狀步道，除保留現有植栽，另再加種15棵喬木；單一樹穴尺寸將擴大為1.5至2公尺，連續種植的喬木則調整為帶狀樹穴，確保樹根有足夠發展空間。

對於民眾顧慮綠圍籬恐影響民生西路45巷的視線及通行安全性，北捷聽取居民意見後，決定以低矮灌木及植草取代，維護場地通視性，增加進出公園出入口動線，便利民眾進出。

另外，針對民生西路45巷攤販整頓問題，為不妨礙救災動線及附近居民的公共安全，將留設3.5公尺消防通道，在此條件下，未來攤販應自行整併至現場道路東側（文昌宮側）的1.5公尺範圍規畫設攤；先前攤商抗議市府承諾跳票，讓他們遲未能返回擺攤

對此，北市市場處副處長高群荐表示，民生西路45巷攤位均為違規攤商，進行捷運周邊工程時已有安置，但捷運開通後，攤商又違規擺攤，遭到周遭居民抗議。

高群荐說，市府依循過去整頓士林、艋舺、公館夜市作法，在公園改造計畫完成後，會先進行水溝蓋工程，完工後，於民生西路45巷地上畫設藍色營業線，區分消防通道及營業範圍，並確認攤商名單，後續才能進行攤商納管及營業。

雙連帶狀公園改造工程，最終完整保留綠地面積，預計今年6月底完工。圖／北捷提供
雙連帶狀公園改造工程，最終完整保留綠地面積，預計今年6月底完工。圖／北捷提供

捷運 人行道 北捷

延伸閱讀

有石虎！苗栗市聯大路友善 生態檢核諮詢會議列管追蹤

配合帶狀公園工程 北捷雙連站1號電梯明停用1天

挖掘道路管線引發氣體外洩 台中勞工局籲落實工程規劃

高市拆中博高架橋 第1個上班日交通導流尚稱順暢

相關新聞

北市招商輸新北退居第四 柯文哲：不能每次都考第一

財政部公布2020年各縣市公共建設招商成績，台北市掉到第四名，落後新北、台南及新竹縣，一次掉到前三名外，對此，台北市長柯...

划獨木舟遊平溪見天燈掛樹燃燒 玩家倡玩水取代玩火

一群獨木舟玩家從新北市平溪區嶺腳瀑布划到十分瀑布，在基隆河中看到不少從天而降的天燈。抵達十分瀑布划船時，更看到一盞天燈在...

新莊河濱自行車道優化 增4米寬跨河橋超美拍

大漢溪左岸自行車道總長24.7公里，從三重途經新莊、板橋、樹林、鶯歌到桃園大溪，每月超過上萬自行車族騎乘，但新莊塔寮坑溪...

一日北高關注不如呱吉 柯文哲：假設我是無敵鐵金剛？

台北市長柯文哲228挑戰「一日北高」，總預算72萬元，其中20萬作為直播經費，不過YouTube、臉書直播觀看卻僅共約8...

新北市祭出48萬補助 協助新泰塭仔圳廠商搬遷

新北市積極轉型新泰塭仔圳重劃區，今年9月、12月分波啟動拆遷作業，但目前仍有568家工廠等待搬遷。市長侯友宜今特地至鶯歌...

配合帶狀公園工程 北捷雙連站1號電梯明停用1天

台北市政府推動「心中山線形公園改造計畫」，為配合雙連站至民權西路站間的帶狀公園改造計畫，捷運雙連站1號電梯明日暫停使用1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。