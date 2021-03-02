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新莊河濱自行車道優化 增4米寬跨河橋超美拍

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新莊塔寮坑溪至新海橋河濱自行車道新建4米寬跨河橋，優化騎乘風光也增加安全性。圖／新北市政府高灘地工程管理處提供
新莊塔寮坑溪至新海橋河濱自行車道新建4米寬跨河橋，優化騎乘風光也增加安全性。圖／新北市政府高灘地工程管理處提供

大漢溪左岸自行車道總長24.7公里，從三重途經新莊、板橋、樹林、鶯歌到桃園大溪，每月超過上萬自行車族騎乘，但新莊塔寮坑溪至新海橋1公里段，路寬不足易發生危險，新北市府申請前瞻經費新建4米寬跨河橋，並將臨路車道改為臨河，優化騎乘風光也增加安全性，即日啟用。

新莊塔寮坑溪至新海橋間自行車道，透過新月橋銜接板橋及新莊廟街，因臨近新月自行車租借站，平、假日皆有高使用率。但在跨越塔寮坑溪路段，原本使用重新堤外道既有路側空間，受限路幅寬度不足2米，民眾騎乘雙向交會路段時容易發生危險，加上重新堤外道車流量大，讓騎士具有壓迫感。

新北市政府高灘地工程管理處指出，為提供安全騎乘環境，市府爭取體育署前瞻經費，於塔寮坑溪下游臨大漢溪處新建一座4米寬雙向自行車道跨橋，並將原有臨路側自行車道改至臨河岸側，自行車道兩側皆是草皮，可降低騎乘壓迫感，另新海橋至新月橋間原不足3米寬路段，也拓寬至雙向4米，並加強夜間照明系統及安全欄杆。

常常騎自行車通勤的陳小姐表示，這段自行車道開放前，騎在重新堤外便道旁自行車道感覺非常壓迫，且騎車上下橋耗力耗時，河岸側新設動線後，騎乘環境平整寬敞又舒適，非常有感。

新莊塔寮坑溪至新海橋河濱自行車道新建4米寬跨河橋，優化騎乘風光也增加安全性。圖／新北市政府高灘地工程管理處提供
新莊塔寮坑溪至新海橋河濱自行車道新建4米寬跨河橋，優化騎乘風光也增加安全性。圖／新北市政府高灘地工程管理處提供
新莊塔寮坑溪下游自行車道改至臨河岸側，優化騎乘風光也增加安全性。圖／新北市政府高灘地工程管理處提供
新莊塔寮坑溪下游自行車道改至臨河岸側，優化騎乘風光也增加安全性。圖／新北市政府高灘地工程管理處提供

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