影／北市師資完備 柯文哲：每周三分之一課程以雙語教學

台北市政府下午在懷生國中舉行「提早預備雙語師資」記者會，市長柯文長親自出席說明北市府的籌備情況。

台北市府委由市立大學、北教大、台中教育大學、嘉義大學、臺師大、政大及高師大等大學共同協力，自106學年度起培育雙語公費生，並於109學年度起分發至北市國中小進行教學課程。

台北市長柯文哲表示，雙語師資為雙語教育推動成功的至要關鍵，透過師資培育機構2至3年扎實的雙語職前培訓、雙語專長及調校作業，與外籍雙語師資協同教學等方式，讓台北市「雙語實驗課程學校」能有足夠的師資，將每周授課總節數三分之一的課程，以雙語方式進行教學，而台北市在109學年度實施雙語教育的學校共計有89校。