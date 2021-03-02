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影／北市師資完備 柯文哲：每周三分之一課程以雙語教學
台北市政府下午在懷生國中舉行「提早預備雙語師資」記者會，市長柯文長親自出席說明北市府的籌備情況。
台北市府委由市立大學、北教大、台中教育大學、嘉義大學、臺師大、政大及高師大等大學共同協力，自106學年度起培育雙語公費生，並於109學年度起分發至北市國中小進行教學課程。
台北市長柯文哲表示，雙語師資為雙語教育推動成功的至要關鍵，透過師資培育機構2至3年扎實的雙語職前培訓、雙語專長及調校作業，與外籍雙語師資協同教學等方式，讓台北市「雙語實驗課程學校」能有足夠的師資，將每周授課總節數三分之一的課程，以雙語方式進行教學，而台北市在109學年度實施雙語教育的學校共計有89校。
柯文哲說， 110學年度起至114學年度，台北市尚有約90位雙語公費生將分發至國中小任教，大量且充足的雙語師資將加快台北市學校轉型為雙語實驗課程學校的步伐，110學年度，台北市總計有51校將成為雙語實驗課程的學校。
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