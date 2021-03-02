北市招商輸新北退居第四 柯文哲：不能每次都考第一

財政部公布2020年各縣市公共建設招商成績，台北市掉到第四名，落後新北、台南及新竹縣，一次掉到前三名外，對此，台北市長柯文哲今天表示，之所以招商第四名，是因為士北科技園區流標兩次，招商策略有問題，有檢討必要，而且過去連續三年都第一名，不能每次考試都考第一，有一次考到後面，也是應該的。

由於柯文哲一向自豪台北市的招商成績，不過2020年卻繳出慘澹成績單。國民黨議員游淑慧批評，台北產經淪為「台北慘經」，要求柯市長應給個解釋。柯文哲今天表示，本來北市府預定士北科技園區400多億元要標出去，若標出去還是第一名，不過卻兩度流標，現在招商案已經退回重新討論，柯承認北市府的招商策略有問題，有檢討必要，但今年若士北科技園區有招標出去，還會是第一名。

柯文哲說，這還是專業題目，為何士北科兩度流標？因北市除社子島外，士林北投科技園區還是台北市最大的一塊產業基地，總共有一百多公頃，之所以難標，還是要先討論北市的產業要做什麼？設定下去周邊產業將被帶動，所以未來15年台北市要發展什麼產業，這是大題目。

柯文哲說，北市府之前的士北科標案作得太粗糙，一筆標出去只有銀行業可以來，所以未來會切割標，要先設定產業規劃。

柯文哲說，北市府的招商成績，過去連續三年第一，去年掉到三名外，也不能每次考試都可第一，只是那一塊地沒有標出去，若招標出去，台北市招商還是第一名，北市府的招標策略需要改進，連續三年第一，有一年沒第一，也不要難過，今年應該還會是第一名。