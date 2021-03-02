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北市招商排名退步 柯文哲認招標策略要改進
財政部公布去年各縣市公共建設招商成績，台北市輸新北、台南、新竹縣落居第4。市長柯文哲承認招標策略要改進，把一次400多億的標案分割再進行，也要思考產業類別。
財政部公布去年各縣市公共建設招商成績，台北市原蟬聯3年「招商王」寶座，這次則落後新北、台南、新竹縣，成為第4名。
柯文哲今出席「提早預備雙語師資 北市從公費生等6大管道開始」記者會，會後接受媒體聯訪時表示，因為士北科技園區那塊地沒有標出去，是因廠商一次要投新台幣400多億、金額太大，流標了兩次。
柯文哲承認招商策略有檢討必要，後來打算分割標案再進行，目前正在討論。此外那塊地是目前北市最大產業基地，未來將發展什麼產業，也需要好好思考。
對於北市從寶座變成第4名，柯文哲說「已經連續三年第一名，有一年不是也不要那麼難過嘛」、「不能考試都考第一名，考到後面也是應該的」，並說那塊地標出去，明年還是第一名。
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