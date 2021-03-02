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大樓裝電動車充電設備 北市設輔導團隊推補助

中央社 / 台北2日電

北市建管處今天表示，大樓內設電動車充電設備，常造成車主與管委會摩擦，成立專業輔導團隊免費提供諮詢，盼解決雙方問題，且可申請補助工程費，費用為新台幣10至20萬元。

北市府建築管理工程處主秘洪德豪指出，為鼓勵市民使用電動車，積極協助社區大樓設電動車充電設備，也找專家學者成立輔導團隊，免費為社區提供諮詢服務，並補助相關工程費。

建管處表示，大樓安裝電動汽機車充電設備，是由住戶自家的電表後端供電，再轉至大樓機房接電纜，沿牆面拉至住戶停車格旁，才可設家用充電樁或壁掛式充電座，電費由住戶負擔。

建管處指出，因電動車充電設備安裝在社區大樓內，常涉及設備安全、配線穿孔損壞結構等問題，導致車主與管理委員會間摩擦不斷。

建管處表示，依公寓大廈管理條例規定，住戶在停車格安裝電動車充電設備，需經管委會同意，才能設置。

建管處為解決車主與管委會疑慮，找建築師公會及學者等組成專案輔導團隊，免費為社區提供諮詢服務。

建管處指出，從今年起，規劃設置補助管委會申請電動車充電設備，若為100戶以下的社區大樓補助10萬元、200戶以上補助20萬元，補助總經費49%；目前電動車充電設備裝設費約10至20萬元。

建管處表示，民眾需詢問補助費用或申請專業輔導團隊到場評估，可打市民熱線1999轉8388、8389洽詢。

車主 建築 北市

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