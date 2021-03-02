划獨木舟遊平溪見天燈掛樹燃燒 玩家倡玩水取代玩火

一群獨木舟玩家從新北市平溪區嶺腳瀑布划到十分瀑布，在基隆河中看到不少從天而降的天燈。抵達十分瀑布划船時，更看到一盞天燈在樹上燃燒險釀災 。獨木舟玩家認為，平溪也可以發展水域觀光、水上運動，遊客可玩水取代玩火（放天燈）。

嶺腳瀑布去年8月間發生女大生溺斃意外，新北市政府去年10月公告嶺腳瀑布下方水域禁止戲水、游泳、潛水、釣魚和划船等活動。

獨木舟玩家認為「有人溺水就封水域」的管理政策不當，籌辦「雙瀑計畫」昨天成行，10多艘獨木舟從嶺腳瀑布管制水域下水，挑戰法規。

新北市觀光旅遊局長張其強事後表示，嶺腳瀑布下方水域水流不穩，下雨天更湍急，才會禁止民眾遊憩，平溪其它水域幾乎都開放。市府已了解獨木舟玩家訴求，不會開罰。

許多玩家都是第一次在基隆河上游航行，航程中有平潭、激流，除享受划船樂趣，還能欣賞基隆河上游峽谷、壺穴、瀑布風光。

船隊最後聚集在十分瀑布下方平潭划船，吸引在陸域欣賞十分瀑布風光遊客目光。此時一盞升空失敗的天燈，掉在距離十分瀑布不遠處的樹上，起火燃燒，引來驚呼聲。