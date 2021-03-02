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新北市祭出48萬補助 協助新泰塭仔圳廠商搬遷

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市塭仔圳重劃區將於今年底完成搬遷作業，市府釋出最多48萬元的補助措施，希望協助業者盡快找到合適的地點遷移。圖／新北市經發局提供
新北市塭仔圳重劃區將於今年底完成搬遷作業，市府釋出最多48萬元的補助措施，希望協助業者盡快找到合適的地點遷移。圖／新北市經發局提供

新北市積極轉型新泰塭仔圳重劃區，今年9月、12月分波啟動拆遷作業，但目前仍有568家工廠等待搬遷。市長侯友宜今特地至鶯歌視察從塭仔圳搬過來的必榮實業有限公司，並表示，將對工廠祭出租金補助計畫，會提供每月每坪200元優惠補助、總面積100坪的補助，為期2年，最多可達48萬，並協助廠商媒合用地，以多元輔導措施幫助業者合法轉型。

新泰塭仔圳重劃區連接新莊副都心、五股垃圾山等地，面積約276公頃，該處長期存在鐵皮屋及消防設備、河川污染等問題，市府希望重新規劃該區，於2014年開始輔導工廠搬遷，並計劃在今年底完成拆遷作業。

塭仔圳重劃區內約有883家工廠，其中184家已經搬遷，但仍有583家尚未搬遷，市府希望能加速廠商搬遷作業，決定祭出租金補助，只要是公告登記的合法工廠，或是在2016年5月19日前設立的未登記工廠都可以向市府申請優惠補助。

新北市長侯友宜表示，此次提出的補助優惠主要是以租金補助為主，只要符合資格，便可向市府申請每月每坪200元的優惠，最高上限為100坪，期限為2年，換算下來最多可補助48萬。

侯友宜舉例，新泰塭仔圳租金廠房每坪約500元，而新北市三峽、鶯歌每坪約700元，新店、新莊可能達到1000元，都較塭仔圳高出一些，所以他們才希望藉由補助的方式，讓廠商能在新北市其它地區找到落腳處，合法投資、合法登記，帶動產業發展。

侯友宜指出，像今天視察的必榮實業有限公司就是成功轉型的例子，他們生產全台60%的鋁合金加工品，這次在市府的媒合下，從塭仔圳搬遷至鶯歌，結果業績還成長300%，不斷擴廠，這是一個很好的示範案例。

新北市議員江怡臻表示，非常希望這些優質的企業和工廠可以深根新北，把錢和人留在這塊土地，不僅可以加速地方的發展，也可以提供更多的工作機會。

新北市經發局補充，市府將於3月9日及3月16日在新莊區、泰山區辦理「溫仔圳租金補助計劃說明會」，並整合八大銀行提供單一窗口與專案優惠利率外，提供產業用地媒合，盤點產業用地及廠房提供媒合服務，以協助業者搬遷至合法產業用地，期望透過多元輔導措施來輔導業者順利搬遷並轉型升級。

新北市長侯友宜(中白衣)今日至鶯歌必榮實業有限公司視察廠房遷移情形，並鼓勵尚未搬遷的廠商來申請補助，找到合適的落腳點，轉型升級。記者張睿廷／攝影
新北市長侯友宜(中白衣)今日至鶯歌必榮實業有限公司視察廠房遷移情形，並鼓勵尚未搬遷的廠商來申請補助，找到合適的落腳點，轉型升級。記者張睿廷／攝影

侯友宜 重劃區

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