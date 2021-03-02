農林漁牧業普查人力消耗大 新北平均1人要訪查上百家

由行政院主計處規劃每5年1次全國農林漁牧業普查即將於今年展開，新北市今日配合政策也創立臨時動員的農林漁牧業普查處，將出動近4百名普查員訪查超過4萬5千家，平均每人負擔超過110家，預計5月展開訪查、明年底發布結果。

據統計法規定，每5年要辦理1次基本國勢審查，農林漁牧業普查自1956年開始，已經完成13次，新北市在上屆普查結果顯示，林業家數12078家是六都最高，今年主計處推估會從45368家中訪查，其中又以三峽、淡水與板橋區最多，家數都在3千以上。

這4萬多家訪查數量，主計處預計由396名普查員去執行，每人平均負責超過上百家訪查數，連同指導員、審核員與行政人員，將出動約633名人力完成這次農林漁牧業普查。主計處指出，每10年1次的人口普查人力消耗更大，會動員到超過2千人。

主計處透露，在過去經驗中，曾經交由民間人力去普查，但效果不彰，日後都改由各區公所協調人力調查，預計16日也將成立29個行政區農林漁牧普查所，自5月起至6月底實地訪查，預計8月上呈給主計總處，年底公告初步統計結果，明年底則會公布最終結果。

主計處提醒民眾，近期詐騙案件層出不窮，可能造成民眾受訪意願低落，可致電165反詐騙專線，另普查員都會穿著藍色背心作為識別，並秉持「三不二會」原則，不洩露個資、詢問無關資料與要求提供帳戶，並會配戴普查證與遞送受訪函，請各地農林漁牧業者配合訪查。