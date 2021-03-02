北市1.2萬家農林漁牧業者 5月起全面普查
台北市農林漁牧業普查處今天揭牌，將自5月1日起全面普查北市約1.2萬家業者。台北市副市長黃珊珊指出，普查結果將用來協助業者提高經濟價值、增加收益並吸引青農回歸。
台北市政府主計處表示，為辦理行政院5年1次的農林漁牧業普查，今天與北市府產發局、民政局正式成立「台北市農林漁牧業普查處」，普查作業將自5月1日啟動至6月30日止。
台北市主計處長鄭瑞成指出，只要是經營農作物栽培、畜牧、林業、漁撈及水產養殖等生產與休閒活動的業者都是普查對象，預估北市將訪查1.2萬家業者，北市12區的區公所將動員共250名人力，盼在1個月內完成全面普查。
鄭瑞成表示，普查方式分為普查員面訪、網路填報、留置填表等3種管道供市民選擇，為減少市民疑慮，普查員上門時可以撥打165反詐騙專線、各區公所電話或主計處電話確認，且普查員會配戴普查員證、遞送致受訪戶函。
黃珊珊指出，這次普查目的是蒐集台北市農林漁牧資源分布與使用狀況、生產結構、勞動力特性、經營狀況等資料，農林漁牧業是台北市重要資產，普查結果將會用來擬定政策，協助台北市業者提高經濟價值、增加收益並吸引青農回歸。
主計處表示，根據民國104年的普查結果，北市農林漁牧業共有1萬8家業者，農牧業家數以士林區最多，林業以文山區最多，漁業以北投區最多。
收入部分，北市農牧業採多元化經營者平均每家年收入新台幣93.8萬元，高於傳統經營者的32.9萬元；漁業者平均每家年收入195.7萬元，5年間增加1.2倍。
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