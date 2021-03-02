違建10年拆不掉 弱勢違約卻迫搬 邱威傑：政治常有雙標

台北市議員邱威傑今天在臉書表示，政治的世界裡常常有雙標的問題，有的他會採嚴厲立場；但有的，他卻盼顧及人情。

邱舉10年來不斷有議員、里長「關切」的違建宮廟為例，終於今年1月拆除完畢。不過卻有弱勢戶，因違反社宅合約恐被迫搬離，但他認同市府將包租代管申請資格放寬，才讓弱勢戶，仍有機會透過制度管道申請到房子住，免於無棲身之所。

邱威傑說，民意代表是個有點超能力的存在，但不能超越法律，可以在法律與一般市民鞭長莫及之處，使上一點關鍵的力量。如何讓它平衡與合理的使用，就是日常要做的政治判斷。

邱威傑說，最近建管處向他回報，一間他於2018年11月就開始追蹤的違建宮廟，終於拆除完畢。這座違建宮廟歷經10年查報，期間不斷受到議員和里長的「關切」，因住有弱勢居民，導致遲未拆除。就連先前發生火災，都因宮廟擋住救災通道導致救災困難，即便是站在尊重民間信仰的角度，也難以繼續容忍它的存在。

另外，邱威傑也說，他最近接到一個陳情，是一戶性質類似的弱勢戶，住在台北市社宅，但弱勢戶與社區居民起衝突，造成鄰里困擾。去年九月，管理公宅的都發局認定弱勢戶違反合約，必須提早12月搬離住所。這個住戶有多重弱勢身分，既是身心障礙、又是低收入戶，在一般租屋市場根本沒有棲身之所。

因此去年底他請都發局與社會局協調，也感謝都發局願意再給住戶兩個月的寬限期媒合住處。市府更動遊戲規則，將包租代管申請資格從寬認定，讓特殊戶若不幸被退租時，仍有機會透過制度管道申請房源。

邱威傑說，拆宮廟，他踩了很嚴厲的立場，以法律與秩序為優先。但在後者，他卻期望市府顧及人情。這是代表政治都是在搞雙標嗎？這兩個案件一前一後，團隊幾乎是同時處理。雖然我們的決定有雙重標準，但背後做判斷的根據卻是相同的，都是用人性去解決社會的系統問題。