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社子島濕地小築2館週末開幕 觀察濕地生態之美

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
社子島濕地解說小築2館本週末將開幕，特別邀請台灣知名畫家陳一銘進行環保生態座談。圖／北市水利處提供
社子島濕地解說小築2館本週末將開幕，特別邀請台灣知名畫家陳一銘進行環保生態座談。圖／北市水利處提供

社子島濕地解說小築擴建工程於去年6月開工，今年1月完工，3月6日即將開幕。北市水利處表示，當日會邀請世居在社子島的台灣知名生態繪畫家陳一銘，分享「從生態繪畫漫談社子島」的環境講座，還有適合親子同遊的手做活動，有機會獲得限量的「蘆葦手抄紙」。

水利處表示，社子島濕地解說小築自2016年起開幕，矗立在基隆河邊堤頂上，每週末都會有志工駐點，帶領民眾導覽社子島的生態環境與文化歷史，也持續在社子島濕地進行冬季的鷸鴴科水鳥、呼朋引伴的小水鴨、花嘴鴨等出沒及活動紀錄。

水利出說，在重新檢視濕地環境及考量未來環教活動需求後，才決定擴建社子島濕地解說小築2館，讓民眾能在空間內自我導覽，2館內部還設計師結合藝術與生態的創意進行揮灑，而堤外道路增設人車分道，規劃濕地入口，可提供來造訪的民眾舒適的濕地生態觀察與休憩空間。

社子島濕地內，可以觀察到水鳥、彈塗魚、招潮蟹和紅樹林生態，水利處表示，3月6日將舉辦2館開幕活動，除了請陳一銘授權提供以社子島為題材的畫作外，還舉辦開幕場講座（https://reurl.cc/L0Nvb7），以在地人的視野及觀點，分享社子島的生態之美。

此外，水利處也準備了一系列的活動，像是和彈塗魚比賽跳高、和小水鴨比游泳、絹印DIY等，還有機會能拿到限量版的「蘆葦手抄紙」。附近社子大橋下的「日光水岸廣場」也有特別的共融遊戲設施，適合親子休憩共遊。

社子島濕地解說小築2館外觀。圖／北市水利處提供
社子島濕地解說小築2館外觀。圖／北市水利處提供
社子大橋下的共融式遊具。圖／北市水利處提供
社子大橋下的共融式遊具。圖／北市水利處提供
即將北返的小水鴨在基隆河上游水。圖／北市水利處提供
即將北返的小水鴨在基隆河上游水。圖／北市水利處提供

社子島 濕地 親子

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