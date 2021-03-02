新北三重、新莊行政園區啟動 最快2026年完工

為促進大漢溪南北側均衡發展，新北市府近年推動新莊塭仔圳、五股垃圾山及蘆南蘆北重劃，其中針對三重、新莊等地老舊行政中心，也推出行政園區計畫，將整合現有老舊機關，打造一站式服務的行政大樓，並納入全齡社福照護設施。兩處行政園區計畫即起公展30天，將於今年底前招商，最快2026年前完工。

新莊行政園區面積約0.63公頃，現為新莊地政事務所、新莊警分局、新莊戶政事務所，屋齡均超過30年；三重行政園區面積約0.61公頃，現為消防局第三大隊重陽分隊、光明派出所、稅捐稽徵處三重分處及財政部賦稅署舊宿舍，屋齡大約30至50年。均有建物老舊、辦公空間不敷使用及停車及出入動線紛亂等問題。

新北市城鄉局指出，行政園區可整合行政機關、中繼辦公、社福照護、全齡共融等服務，並留設公共空間給居民使用，另在滿足既有機關辦公空間前提下，部分室內空間也可提供一般商辦、中繼辦公室及出租使用，提供都市再生所需的能量。

城鄉局表示，未來公務機關、公共服務設施、社會福利設施、文教及展演設施將至少占行政園區總樓地板面積50%以上，住宅設施使用面積則以不大於總樓地板面積30%為原則，但經新北市都市更新審議委員會同意得提高至40%。