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新北三重、新莊行政園區啟動 最快2026年完工
為促進大漢溪南北側均衡發展，新北市府近年推動新莊塭仔圳、五股垃圾山及蘆南蘆北重劃，其中針對三重、新莊等地老舊行政中心，也推出行政園區計畫，將整合現有老舊機關，打造一站式服務的行政大樓，並納入全齡社福照護設施。兩處行政園區計畫即起公展30天，將於今年底前招商，最快2026年前完工。
新莊行政園區面積約0.63公頃，現為新莊地政事務所、新莊警分局、新莊戶政事務所，屋齡均超過30年；三重行政園區面積約0.61公頃，現為消防局第三大隊重陽分隊、光明派出所、稅捐稽徵處三重分處及財政部賦稅署舊宿舍，屋齡大約30至50年。均有建物老舊、辦公空間不敷使用及停車及出入動線紛亂等問題。
新北市城鄉局指出，行政園區可整合行政機關、中繼辦公、社福照護、全齡共融等服務，並留設公共空間給居民使用，另在滿足既有機關辦公空間前提下，部分室內空間也可提供一般商辦、中繼辦公室及出租使用，提供都市再生所需的能量。
城鄉局表示，未來公務機關、公共服務設施、社會福利設施、文教及展演設施將至少占行政園區總樓地板面積50%以上，住宅設施使用面積則以不大於總樓地板面積30%為原則，但經新北市都市更新審議委員會同意得提高至40%。
三重及新莊行政園區都市計畫變更案即日起公開展覽30日，並於3月22日下午2點30分於新莊區公所5樓會議室，3月24日下午2點30分於三重區過圳活動中心舉辦地方說明會，後續計畫內容將提送兩級都委會審議，預計今年底前辦理招商，最快2026年前完工。
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