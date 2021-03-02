北市首創行動不便獨老到府收垃圾 已服務2.5萬人次　

高齡化，台北市環保局考量獨居行動不便長者排出垃圾恐有困難，2年前開始推動「代收獨居行動不便長者廢棄物」政策，截至去年底，共服務2萬5516人次。只要是符合「獨居」、「行動不便」及「65歲以上」條件長者，經訪視確認後，將每周主動到府為獨居行動不便長者提供「客製化」服務，只要約定好收圾垃時間，清潔隊就會直接到住家門口協助收運，過程也會關心長者狀況。

75歲視障的楊奶奶，平時在家從事按摩業，外出自行丟垃圾的難度也不小，總要做足準備，或有人協助才能順利走到清運地點，同時避免發生交通意外，日常生活起居有時則要鄰居、社工主動關懷協助，已另有家庭的女兒也因工作忙碌，必須於上下班有空時才能幫忙處理居家垃圾，因此排出居家垃圾不時有困擾。

視力嚴重受損的周奶奶也有類似問題，外出總要使用導盲杖，過去還曾因行走太慢，趕不上垃圾車，導致家中垃圾要先放置累績一段時間後才排除，也造成居家生活品質受影響。

環保局表示，自從有了環保局到府收運垃圾服務後，楊奶奶與周奶奶只要在指定時間將垃圾拿到家門口，就有清潔隊員協助收運，不用再冒著風險或擔心行動不便移動緩慢趕不及前往收運點。

楊奶奶表示，清潔隊員前來代收垃圾時，總是親切問候，讓她感受到人間處處有溫暖，真的很謝謝環保局的便民服務，讓視障的人可以減少自己到外面丟垃圾的風險，也減輕女兒工作之餘要兼顧照料她生活起居的負擔。

周奶奶則說，自行前往垃圾收運點不容易，還常趕不上，又容易發生危險，代收服務十分貼心，讓她不用再煩惱垃圾該怎麼處理，家裡也較容易保持乾淨，減少許多丟垃圾的困擾。