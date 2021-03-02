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新北議會國民黨團認購700箱鳳梨 號召200萬戶各買一顆
中國大陸突然禁止台灣鳳梨進口，恐造成果農龐大損失，新北市議會國民黨團今也認購700箱鳳梨，號召全民一同挺農友，黨團書記長周勝考表示，新北有將近200萬戶，只要每戶購買一顆，就可以幫助農友解決困境；新北黨部主委黃志雄則向執政黨喊話，「鳳梨可能不是單一事件，應盡速檢視出口比例過重的產品， 提前因應。」
新北市議會國民黨團今從台南鳳梨產地認購700箱鳳梨，每箱8顆、共5600顆，透過新北市社會局好日子愛心大平台，捐贈給22個社福單位，以及區公所列管的低收入戶，兼顧農民及公益。
周勝考指出，農民是台灣的守護神，但執政黨將兩岸搞得緊張，如今發生拒收鳳梨事件，「農民都哭出來了」，為了讓鳳梨價格保持出口水準，黨團除認購700箱，也號召全市200萬戶各購買一顆，一起挺台灣農民，「自己的家自己救」。
黃志雄表示，中國政府突如其來舉動，讓農民受害最深，對此表達最深的抗議跟不滿；令他也呼籲執政黨，鳳梨不會是單一事件，要檢視出口比例重的產品，提前因應，以免類似事情再發生。
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