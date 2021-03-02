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台南又將增加一處超大夜市 網友：數量已經夠了吧
台南市原市區可能又將有新的夜市，位在南紡購物中心對面平實營區內，目前業者已在整地中，預計3月底前開設「大旺」夜市，市府市場處則表示，業者已經提出申請但是尚未核可，在核可之前不能夠經營。
對於台南市又將有新的夜市，在網上引發討論，不少網友表示「台南市夜市已經夠了吧」、「市政府不能夠引進其他的商業行為嗎」，認為該地是台南市「精華中的精華」，如果能夠開闢為綠地，或是引進像是IKEA等國際性品牌，都會比夜市好，而且旁邊就是省道，又有購物中心，交通已經夠擁擠，如果再設夜市，交通會更亂。
但也有網友認為，有夜市也不錯，希望能夠經營出有別於其他夜市的特色。
平實營區完成重劃後，土地增值，之前武聖夜市原經營團隊曾經找到其中一塊住宅區土地，整地打算要經營夜市，但台南市攤販管理自治條例規定，住宅區不能經營夜市，被市府打回票。
目前已有新的團隊標租國防部土地，佔地近5000坪，經營夜市之外還有貨櫃市場。規模不比現有的花園夜市、武聖夜市小。
業者對外招商，預計3月底正式展開營運。傳聞新的團隊與原來台南市東區的大東夜市有關係，但尚未獲得證實。
市場處表示，由於擔心影響攤商的權益，之前就已經和工務局、都發局等單位前往稽查，新的經營團隊租用的是商業區土地，依法商業區可以設置夜市，業者已經把申請文件送進市府，將在召開委員會審查，除了考慮土地使用分區外，還要考慮附近的環境影響及交通等問題，在核准之前業者不能夠經營。
至於民眾的反應，市場處表示，審查委員會也都將一併考慮。
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