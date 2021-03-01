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影／從嶺腳瀑布划獨木舟到十分瀑布 平溪雙瀑新玩法

聯合報 / 記者邱瑞杰張睿廷／即時報導
一群喜愛獨木舟玩家今天發起「雙瀑計畫」，從新北市平溪區嶺腳瀑布沿著基隆河划到十分瀑布。圖／李元治提供
一群喜愛獨木舟玩家今天發起「雙瀑計畫」，從新北市平溪區嶺腳瀑布沿著基隆河划到十分瀑布。圖／李元治提供

一群喜愛獨木舟玩家今天發起「雙瀑計畫」，從新北市平溪區嶺腳瀑布，沿著基隆河划到十分瀑布，一來抗議市府「有人溺水就封水域」的水域管理政策，同時展現民間水上體育活力，希望政府以安全措施、安全教育取代全面禁止政策，發展水域觀光、運動產業。

嶺腳瀑布去年8月間發生女大生坐在岸邊戲水，不慎滑落水潭溺斃。新北市政府去年10月公告嶺腳瀑布部分區域禁止從事水域遊憩活動。

20多名獨木舟、立漿玩家，今天清晨5點到嶺腳車站會合，各自整備器材，上午6點半左右從嶺腳瀑布下水，並拉起「水域解嚴」等布條，宣示主張。

新北市觀光旅遊局長張其強說，市府今天有派人到嶺腳瀑布，了解獨木舟玩家動態，聽取訴求，並未開罰。嶺腳瀑布水域水流不穩，遇到下雨天更為湍急，才會禁止開放這塊水域供民眾遊憩。

張其強表示，除了嶺腳瀑布，平溪其它水域幾乎都是開放的，在安全的前提下，市府對於水域遊憩活動採正向態度，把管理範圍限縮到最小，讓遊客可以有最大的遊憩空間。

雙瀑計畫負責人李元治說，基隆河從嶺腳瀑布到十分瀑布航程約6公里，航道中有平潭、有激流，航行途中除可享受划船樂趣，還能欣賞基隆河上游峽谷、壺穴、瀑布風光。船隊最後在十分瀑布下方平潭划船，完成航行計畫。

新北市政府去年10月公告嶺腳瀑布部分區域禁止從事水域遊憩活動。圖／新北市政府提供
新北市政府去年10月公告嶺腳瀑布部分區域禁止從事水域遊憩活動。圖／新北市政府提供
一群獨木舟玩家今天清晨從新北市平溪區嶺腳瀑布下水，並拉「水域解嚴」等布條，抗議政府水域管制政策不當。記者邱瑞杰／攝影
一群獨木舟玩家今天清晨從新北市平溪區嶺腳瀑布下水，並拉「水域解嚴」等布條，抗議政府水域管制政策不當。記者邱瑞杰／攝影
一群喜愛獨木舟玩家今天發起「雙瀑計畫」，從新北市平溪區嶺腳瀑布，沿著基隆河划到十分瀑布。圖／李元治提供
一群喜愛獨木舟玩家今天發起「雙瀑計畫」，從新北市平溪區嶺腳瀑布，沿著基隆河划到十分瀑布。圖／李元治提供

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