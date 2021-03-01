防疫旅館爆退場潮？ 北市：僅少數業者 無大規模退場

防疫旅館是否爆退場潮？北市觀光傳播局今天表示，截至今天3月1日，台北市仍有業者有意申請成為防疫旅館，台北市現有106家防疫旅館，持續提供近7000間檢疫房間，預計未來一周、3月1日至7日，防疫旅館的住房率約在4成上下；後續配合中央3月起恢復非本國籍人士入境作業，住房率有望再提升。近期僅有少數業者，因內部因素申請退場，並無大規模退場潮一事。

觀傳局也表示，台北市的防疫旅館配合中央居家檢疫政策，進行擴增上線家數及調整既有防疫旅館房間數，今年過年前共有103家防疫旅館、提供超過7000個檢疫房間量能，供返台民眾及旅客進行居家檢疫，過年前防疫旅館住房率將近滿房。

觀傳局說，北市已建置完善防疫旅館SOP，輔導有意願業者轉型成為防疫旅館，倘有防疫旅館業者欲退場，均尊重業者意願，只要完成檢疫旅客清空、後續無檢疫旅客訂房、向觀傳局申請後完成消毒程序即可。近期僅有少數業者，因內部因素申請退場，並無大規模退場潮一事。