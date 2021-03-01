北北基街頭藝人新制上路 一證通用

基隆市文化局今天起實施街頭藝人新制，包含許可證及展演場地全面採網路申請，同時與台北市、新北市統一步調，一證通用北北基。

基隆市文化局長陳靜萍表示，基隆市2018年取消街頭藝人技能評比，針對街頭藝人採登記制後，街頭藝人新制於3月開跑，這項變革不僅象徵北北基表演藝術的便民整合，多元開放的思維更是市府不斷努力的方向，為的就是讓具有才華也樂於展現自身藝文技能的展演者，得以透過更自由、更多元的方式在街頭嶄露。

此外，文化局指出，自從發布新制消息後，陸續收到許多民眾的詢問，表示有意成為街頭藝人，但害怕錯過受理期間，或是擔心不熟悉網路操作而無法順利送出申請登記資料等問題，對此，陳靜萍說，新制上路後，申請受理不再有期間限制，民眾隨時可提出申請登記，效期2年則以核定日為起始。

文化局表演藝術科長廖瓊瑤表示，每月15日至25日為隔月基隆市展演場地申請時間，26日公布申請成功名單，雙北市場地申請時間則洽各文化局官網，此外，為因應登記系統上線第一天適逢連假，文化局已加派同仁接聽電話，協助線上操作與回應問題。

廖瓊瑤說，對於網路申請有困難的民眾，歡迎民眾可先將2吋大頭照、身分證及相關證明文件的電子檔存在手機，再至基隆文化中心4樓的表演藝術科辦理相關程序。