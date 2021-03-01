聽新聞
test
0:00 / 0:00
淡水河廢棄物春節後暴增 民眾自發划船清理卻不敢清紅樹林
淡水河流域廣泛，據荒野保護協會調查，以垃圾袋容量估算，至少18萬公升廢棄物漂浮在河中，且集中在下游處。隨著農曆年過後，垃圾量暴增，新北市一群划船愛好者發起划船淨河，不過發起人楊林指出，紅樹林自然保留區卡滿垃圾，卻因法規禁止進入清理，違者恐面臨重罰。市議員鄭宇恩表示，荒野保護協會正與林務局協商，預計3月研擬出具體合作模式。
荒野保護協會調查，淡水河242公里河岸至少累積18萬1825公升廢棄物，且高達9成集中在關渡、淡水、蘆洲、汐止等下游河段，另受潮汐影響，垃圾也堆積於淡水紅樹林的根部或樹枝上，難以清理。
新北市一群划船愛好者過去就常划船淨河，因發現農曆年後垃圾暴增，昨天再次清理，短短兩個半小時就清出15大袋垃圾。但發起人楊林說，過去也曾清理過紅樹林，卻收到林務局公文，警告若未申請進入就會開罰，讓志工不敢再清理。
林務局羅東林管處表示，為維護自然保留區原有自然狀態，依文資法規定，未經主管機關許可任意進入保留區者，可處3萬元以上15萬元以下罰鍰，目前針對清理活動仍以勸導為主，未開罰，鼓勵民團提出明確規畫，並依法申請，找出適當方式與公部門合作。
鄭宇恩表示，荒野保護協會目前正與林務局協商，預計3月將有具體合作模式出爐，可結合學術研究及淨灘，解決生態問題又合乎法規，可說是兩全作法，也希望地方環境能夠因此變得更好。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言