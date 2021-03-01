淡水河廢棄物春節後暴增 民眾自發划船清理卻不敢清紅樹林

淡水河流域廣泛，據荒野保護協會調查，以垃圾袋容量估算，至少18萬公升廢棄物漂浮在河中，且集中在下游處。隨著農曆年過後，垃圾量暴增，新北市一群划船愛好者發起划船淨河，不過發起人楊林指出，紅樹林自然保留區卡滿垃圾，卻因法規禁止進入清理，違者恐面臨重罰。市議員鄭宇恩表示，荒野保護協會正與林務局協商，預計3月研擬出具體合作模式。

荒野保護協會調查，淡水河242公里河岸至少累積18萬1825公升廢棄物，且高達9成集中在關渡、淡水、蘆洲、汐止等下游河段，另受潮汐影響，垃圾也堆積於淡水紅樹林的根部或樹枝上，難以清理。

新北市一群划船愛好者過去就常划船淨河，因發現農曆年後垃圾暴增，昨天再次清理，短短兩個半小時就清出15大袋垃圾。但發起人楊林說，過去也曾清理過紅樹林，卻收到林務局公文，警告若未申請進入就會開罰，讓志工不敢再清理。

林務局羅東林管處表示，為維護自然保留區原有自然狀態，依文資法規定，未經主管機關許可任意進入保留區者，可處3萬元以上15萬元以下罰鍰，目前針對清理活動仍以勸導為主，未開罰，鼓勵民團提出明確規畫，並依法申請，找出適當方式與公部門合作。