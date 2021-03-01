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汐止汐萬路1段停車免費形同被占用 3月2日起改計次收費
新北市汐止區汐萬路1段路旁停車格，原本不收費，市府考量衍生長期「占用」爭議，決定明天起改成計次收費，提升轉換率。因為要收費，部分路旁停車格因屬私有地，塗銷後改畫黃線，有人見路面寬廣照停，結果被拖吊得不償失。
新北市政府交通局上月重新規畫汐萬路在康寧街、八連路間的停車格，塗銷好幾個停車格，並在停放格內的汽車擋風玻璃夾放通知單。
通知單內容為因要改善停車秩序，汐萬路1段自3月2日起，周一至周五上午8點到下午6點實施停車收費，每次60元，國定假日及周休二日不收費。
交通局停車營運科長許芫綺說，汐萬路1段停車格改收費並非為了「收入」，而是過去因為不收費，有人一停就停好久，衍生民怨。當地原畫停格地點部分屬私有地，為了合法收費，事先辦理鑑界，才會將非公有地的停車格塗銷。
許芫綺表示，收費是為了避免有人長期占用車位，釋出車位；考量公平性及當地居民作息，把收費時間訂在上午8點到下午6點，也可讓當地上班族下班返家停車，隔天開去上班，不用每天都付停車費。
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