影／士林官邸鬱金香人潮亮紅燈 大安森林公園也擠爆

台北228連假湧現出遊潮，各大景點擠入不少遊客，北市工務局表示，士林官邸鬱金香展人潮擁擠，已亮起紅燈警示，建議民眾暫緩前往；出遊民眾反應，本想趁連假最後一天還賞花，沒想到花還沒賞到，反倒是人潮擠到爆。

今天是228連假最後一天，工務局指出，士林官邸鬱金香展今上午一開園就湧進大批遊客，人潮太過密集，景點人潮系統亮起紅燈警示，呼籲民眾暫緩前往，現場也有工作人員加強舉牌，引導太過密集處前往其他展區或縮短停留時間。

徐姓民眾表示，趁著連假最後一天來欣賞鬱金香，沒想到人比花多，根本擠到爆，雖然沒辦法好好賞花，但也自我安慰說，「沒辦法好好看花，只好順便來欣賞園內比花嬌的正妹，以及擺好姿勢、笑得燦爛的阿嬤」。

工務局表示，士林官邸鬱金香展期至本月7日，民眾可擇期再來賞花，避免群聚風險，另外，想要前往北市景點賞花或出遊的民眾，可至「公園新花漾」臉書粉專查詢相關資訊及人潮。

根據「台北旅遊網」景點即時影像，陽明山公園、二子坪等景點也出現大批人車潮，工務局指出，陽明山公園已亮黃燈，呼籲民眾戴好口罩、保持社交距離，也鼓勵民眾多利用線上賞花系統。