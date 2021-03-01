快訊

粉紅風暴延燒！人民街頭主動連署藻礁公投 預估35萬明達標

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／士林官邸鬱金香人潮亮紅燈 大安森林公園也擠爆

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
連假最後一天，士林官邸鬱金香展湧入大批遊客，造成人潮亮紅燈。圖／徐姓讀者授權提供
連假最後一天，士林官邸鬱金香展湧入大批遊客，造成人潮亮紅燈。圖／徐姓讀者授權提供

台北228連假湧現出遊潮，各大景點擠入不少遊客，北市工務局表示，士林官邸鬱金香展人潮擁擠，已亮起紅燈警示，建議民眾暫緩前往；出遊民眾反應，本想趁連假最後一天還賞花，沒想到花還沒賞到，反倒是人潮擠到爆。

今天是228連假最後一天，工務局指出，士林官邸鬱金香展今上午一開園就湧進大批遊客，人潮太過密集，景點人潮系統亮起紅燈警示，呼籲民眾暫緩前往，現場也有工作人員加強舉牌，引導太過密集處前往其他展區或縮短停留時間。

徐姓民眾表示，趁著連假最後一天來欣賞鬱金香，沒想到人比花多，根本擠到爆，雖然沒辦法好好賞花，但也自我安慰說，「沒辦法好好看花，只好順便來欣賞園內比花嬌的正妹，以及擺好姿勢、笑得燦爛的阿嬤」。

工務局表示，士林官邸鬱金香展期至本月7日，民眾可擇期再來賞花，避免群聚風險，另外，想要前往北市景點賞花或出遊的民眾，可至「公園新花漾」臉書粉專查詢相關資訊及人潮。

根據「台北旅遊網」景點即時影像，陽明山公園、二子坪等景點也出現大批人車潮，工務局指出，陽明山公園已亮黃燈，呼籲民眾戴好口罩、保持社交距離，也鼓勵民眾多利用線上賞花系統。

另外，228連假期間，大安森林公園杜鵑花季也吸引不少人潮，民眾指出，昨日前往大安森林公園發現賞花人潮爆滿，就連在草地上野餐民眾也不少。

許多民眾趁著連假前往大安森林公園出遊、賞花。記者鄭朝陽／攝影
許多民眾趁著連假前往大安森林公園出遊、賞花。記者鄭朝陽／攝影
連假最後一天，士林官邸鬱金香展湧入大批遊客，造成人潮亮紅燈。圖／徐姓讀者授權提供
連假最後一天，士林官邸鬱金香展湧入大批遊客，造成人潮亮紅燈。圖／徐姓讀者授權提供
許多民眾趁著連假前往大安森林公園出遊、賞花。記者鄭朝陽／攝影
許多民眾趁著連假前往大安森林公園出遊、賞花。記者鄭朝陽／攝影
許多民眾趁著連假前往大安森林公園出遊、賞花。記者鄭朝陽／攝影
許多民眾趁著連假前往大安森林公園出遊、賞花。記者鄭朝陽／攝影
許多民眾趁著連假前往大安森林公園出遊、賞花。記者鄭朝陽／攝影
許多民眾趁著連假前往大安森林公園出遊、賞花。記者鄭朝陽／攝影
連假最後一天，士林官邸鬱金香展湧入大批遊客，造成人潮亮紅燈。圖／徐姓民眾授權提供
連假最後一天，士林官邸鬱金香展湧入大批遊客，造成人潮亮紅燈。圖／徐姓民眾授權提供

賞花 連假 鬱金香

延伸閱讀

士林官邸人潮密集 北市府發布紅色警示

超夢幻！ 台北玫瑰展豔麗爭場 今年更擴大種植範圍

連假最後一天！士林官邸鬱金香展人潮亮紅燈 北市籲暫緩前往

連假尾聲！屏東昨天近3萬輛車北返 預估下午車潮再現

相關新聞

連假最後一天！士林官邸鬱金香展人潮亮紅燈 北市籲暫緩前往

北市二二八連假湧現出遊潮，北市工務局表示，士林官邸鬱金香展人潮擁擠，已亮起紅燈警示，建議民眾暫緩前往；台北動物園說，目前...

北捷首座士林站TOD開發案 20層商業大樓預計2023年營運

為推動TOD（大眾運輸導向型發展）政策，台北捷運首座士林站TOD轉乘設施空間活化及多元服務建置案，斥資18億打造20樓高...

汐止汐萬路1段停車免費形同被占用 3/2起改計次收費

新北市汐止區汐萬路1段路旁停車格，原本不收費，市府考量衍生長期「占用」爭議，決定明天起改成計次收費，提升轉換率。因為要收...

228連假最後一天人潮湧出 新北市8旅遊景點亮燈管制中

228連假最後一天，觀光人潮湧出，新北市截至下午3時許，已有8處觀光旅遊景點出現大量人潮，包括新店碧潭、瑞芳象鼻岩、平溪...

影／士林官邸鬱金香人潮亮紅燈 大安森林公園也擠爆

台北228連假湧現出遊潮，各大景點擠入不少遊客，北市工務局表示，士林官邸鬱金香展人潮擁擠，已亮起紅燈警示，建議民眾暫緩前...

士林官邸人潮密集 北市府發布紅色警示

228連假最後一天，台北市士林官邸鬱金香展，湧入大批人潮賞花，市政府發布紅色警示，門口出現排隊入場狀況，內部人潮也十分密...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。