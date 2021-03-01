快訊

粉紅風暴延燒！人民街頭主動連署藻礁公投 預估35萬明達標

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超夢幻！ 台北玫瑰展豔麗爭場 今年更擴大種植範圍

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
2021台北玫瑰展活動自3月12日至4月4日展出。圖／北市公園處提供
2021台北玫瑰展活動自3月12日至4月4日展出。圖／北市公園處提供

「2021台北玫瑰展」將於3月12日花博公園新生園區的台北玫瑰園豔麗登場，結合全新造景，除原有的品種區及花海區，今年更擴大玫瑰種植範圍，規畫不同花色的五彩玫瑰園及多國品種的育種家花園；另外，為鼓勵民眾多利用線上賞花服務，北市「公園新花漾」臉書粉絲專頁活動，祭出玫瑰花黃金項鍊墜及玫瑰情人黃金戒指好禮。

北市公園處指出，2021台北玫瑰展活動將於3月12日至4月4日展出，花季期間於「公園新花漾」粉絲專頁上，有線上賞花及抽獎活動；線上賞花活動邀請亞洲電台DJ阿露陪同賞花，並分享賞花情報及交通資訊，另還帶領走訪晴光商圈，尋找玫瑰特約商店。

2021台北玫瑰展也與北市婚紗攝影商業同業公會合作，盼與在地業者一同將台北玫瑰園，打造成台北婚紗攝影首選景點；為鼓勵民眾線上賞花，公園處還祭出玫瑰花黃金項鍊墜、玫瑰情人黃金戒指等多項好禮；另，還與台北玫瑰園周邊商店、飯店、玫瑰相關業者合作，推出玫瑰商品及特約好康優惠。

公園處表示，台北玫瑰園全年開放，玫瑰展活動詳情可至活動網站、「公園新花漾」粉專輯「台北玫瑰園」粉專查詢；想要前往賞花民眾，除自行開車前往外，也可多利用大眾運輸，避免人車擁擠。

搭乘捷運民眾，可至捷運淡水信義線圓山站下車後，搭乘公車紅34（假日行駛）至「林安泰古厝」（停靠濱江街）下車；搭乘紅34（假日行駛）至「林安泰古厝」（停靠濱江街）；搭乘紅紅50至「新生公園」（停靠）民族東路；搭乘542至「吉林路底」（停靠吉林路）

捷運文湖線大直站下車後，可搭乘72、222公車至「新生公園（林安泰）」下車（停靠松江路近濱江街）；搭乘捷運中和新蘆線中山國小站下車後，搭乘685或606公車至「民族東路口」下車，步行約10分鐘即可抵達；另可搭乘直達公車285、市民小巴9、紅34（假日行駛）、紅50至「新生公園」。

2021台北玫瑰展活動自3月12日至4月4日展出。，台北玫瑰園則全年開放。圖／北市公園處提供
2021台北玫瑰展活動自3月12日至4月4日展出。，台北玫瑰園則全年開放。圖／北市公園處提供
2021台北玫瑰展活動自3月12日至4月4日展出。，台北玫瑰園則全年開放。圖／北市公園處提供
2021台北玫瑰展活動自3月12日至4月4日展出。，台北玫瑰園則全年開放。圖／北市公園處提供

賞花 捷運 公車

延伸閱讀

連假最後一天！士林官邸鬱金香展人潮亮紅燈 北市籲暫緩前往

屏東吹起黃金風暴！超亮眼「黃花風鈴木」景點曝光，把握時機追花去

花季亂象上演！地主「尿布撿不完」爆氣：明年封山不給賞花

昭和櫻大爆發！阿里山整片「粉紅花海」超浪漫

相關新聞

連假最後一天！士林官邸鬱金香展人潮亮紅燈 北市籲暫緩前往

北市二二八連假湧現出遊潮，北市工務局表示，士林官邸鬱金香展人潮擁擠，已亮起紅燈警示，建議民眾暫緩前往；台北動物園說，目前...

北捷首座士林站TOD開發案 20層商業大樓預計2023年營運

為推動TOD（大眾運輸導向型發展）政策，台北捷運首座士林站TOD轉乘設施空間活化及多元服務建置案，斥資18億打造20樓高...

汐止汐萬路1段停車免費形同被占用 3/2起改計次收費

新北市汐止區汐萬路1段路旁停車格，原本不收費，市府考量衍生長期「占用」爭議，決定明天起改成計次收費，提升轉換率。因為要收...

228連假最後一天人潮湧出 新北市8旅遊景點亮燈管制中

228連假最後一天，觀光人潮湧出，新北市截至下午3時許，已有8處觀光旅遊景點出現大量人潮，包括新店碧潭、瑞芳象鼻岩、平溪...

影／士林官邸鬱金香人潮亮紅燈 大安森林公園也擠爆

台北228連假湧現出遊潮，各大景點擠入不少遊客，北市工務局表示，士林官邸鬱金香展人潮擁擠，已亮起紅燈警示，建議民眾暫緩前...

士林官邸人潮密集 北市府發布紅色警示

228連假最後一天，台北市士林官邸鬱金香展，湧入大批人潮賞花，市政府發布紅色警示，門口出現排隊入場狀況，內部人潮也十分密...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。