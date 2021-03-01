超夢幻！ 台北玫瑰展豔麗爭場 今年更擴大種植範圍

「2021台北玫瑰展」將於3月12日花博公園新生園區的台北玫瑰園豔麗登場，結合全新造景，除原有的品種區及花海區，今年更擴大玫瑰種植範圍，規畫不同花色的五彩玫瑰園及多國品種的育種家花園；另外，為鼓勵民眾多利用線上賞花服務，北市「公園新花漾」臉書粉絲專頁活動，祭出玫瑰花黃金項鍊墜及玫瑰情人黃金戒指好禮。

北市公園處指出，2021台北玫瑰展活動將於3月12日至4月4日展出，花季期間於「公園新花漾」粉絲專頁上，有線上賞花及抽獎活動；線上賞花活動邀請亞洲電台DJ阿露陪同賞花，並分享賞花情報及交通資訊，另還帶領走訪晴光商圈，尋找玫瑰特約商店。

2021台北玫瑰展也與北市婚紗攝影商業同業公會合作，盼與在地業者一同將台北玫瑰園，打造成台北婚紗攝影首選景點；為鼓勵民眾線上賞花，公園處還祭出玫瑰花黃金項鍊墜、玫瑰情人黃金戒指等多項好禮；另，還與台北玫瑰園周邊商店、飯店、玫瑰相關業者合作，推出玫瑰商品及特約好康優惠。

公園處表示，台北玫瑰園全年開放，玫瑰展活動詳情可至活動網站、「公園新花漾」粉專輯「台北玫瑰園」粉專查詢；想要前往賞花民眾，除自行開車前往外，也可多利用大眾運輸，避免人車擁擠。

搭乘捷運民眾，可至捷運淡水信義線圓山站下車後，搭乘公車紅34（假日行駛）至「林安泰古厝」（停靠濱江街）下車；搭乘紅34（假日行駛）至「林安泰古厝」（停靠濱江街）；搭乘紅紅50至「新生公園」（停靠）民族東路；搭乘542至「吉林路底」（停靠吉林路）