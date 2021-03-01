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連假最後一天！士林官邸鬱金香展人潮亮紅燈 北市籲暫緩前往

中央社 / 台北1日電
228連假最後一天，台北市士林官邸鬱金香展，湧入大批人潮賞花，市政府發布紅色警示，門口出現排隊入場狀況，內部人潮也十分密集。記者林伯東／攝影
228連假最後一天，台北市士林官邸鬱金香展，湧入大批人潮賞花，市政府發布紅色警示，門口出現排隊入場狀況，內部人潮也十分密集。記者林伯東／攝影

北市二二八連假湧現出遊潮，北市工務局表示，士林官邸鬱金香展人潮擁擠，已亮起紅燈警示，建議民眾暫緩前往；台北動物園說，目前園內約有1.2萬人，防疫作業沒問題。

今天是二二八連續假期的最後一天，台北市工務局表示，士林官邸鬱金香展上午一開園就湧入大批賞花人潮，人潮太過密集，景點人潮系統亮起紅燈警示，呼籲民眾暫緩前往，現場也有工作人員加強舉牌、盡量引導太過聚集的人潮往其他展區或縮短停留時間。

工務局說，士林官邸鬱金香展期到7日，民眾可擇期再來觀賞，避免群聚風險，並請民眾注意「公園新花漾」臉書粉絲專頁，掌握最新賞花人潮情報。

此外，根據北市觀傳局的景點即時影像，陽明公園、二子坪等景點也出現車潮、人潮，工務局表示，陽明公園已亮起人潮較多的黃燈，提醒民眾佩戴口罩、保持安全社交距離，身體不適者可以在家休息、線上賞花，「愛花更要愛自己」。

同樣是連假熱門出遊景點的台北市立動物園表示，昨天同時段入園人數在最高時達到1.9萬人，不過今天到下午1時30分為止，各時段的入園人數皆為昨天的6成左右，目前園內約有1.2萬人，距離動物園可負擔的最大容量3萬人還有一段距離，防疫作業沒有問題。

北市府提醒，連假賞花、出遊切勿忘記防疫，勤洗手、戴口罩、保持安全社交距離，前往景點須遵守相關防疫規定；出門前若擔心觀光景點人數太多，可先從台北旅遊網查看景點即時影像。

北市 賞花 社交距離

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