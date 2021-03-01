新北市經發局輔導工廠轉型 獲六都唯一優等肯定

新北市未登記工廠輔導業務榮獲經濟部評定為甲組及六都唯一「優等」，屢次獲得中央肯定。新北市除合法工廠家數近2萬家，佔全國工廠家數約21%，未登記工廠數量亦達6,000餘家，新北市政府提出多項輔導措施包含法規說明會、24小時LINE群組、公私有土地媒合、8大行庫資金貸款、產業園區開發等服務，積極輔導作為深獲中央肯定。

新修正的「工廠管理輔導法」去年3月20日正式施行，新北市政府經發局積極配合推動「特定工廠登記」制度，朝「全面納管、就地輔導」目標邁進，經發局修法前即辦理超過13場次說明會，修法後加開11場以上說明會，同時啟動未登記工廠輔導服務團、建立未登記工廠專屬LINE群組提供24小時簡易諮詢，目前會員人數超過3000人。並以臉書直播方式辦理多場線上說明會，協助業者瞭解充分法令細節。

經發局表示，新修正工廠管理輔導法輔導對象，以2016年5月19日以前既有的未登記工廠為主；屬低污染者，均應申請納管、提改善計畫並申請特定工廠登記；既有中、高污染者，市府持續輔導限期轉型或遷廠；未於期限內申請納管者及2016年5月20日以後新增的未登記工廠，將停止供水、供電，並進行拆除作業。最重要的是未登記工廠申請納管之輔導期限至2022年3月19止，逾期即應予斷水電處分，呼籲廠商應把握輔導期間提出相關申請，以維護自身權益。

自去年3月份起至今年2月中，經發局已受理臨時工廠登記申請特定工廠登記532件，其中已核准509件；而受理未登記工廠申請納管案件890件，其中已含完成納管458件。當中不乏具有特殊專業技術的廠商，例如元農有限公司主要生產汽、機、電動車零件，並與眾多知名汽機車品牌合作，年營業額將近2億元，為擴展事業版圖，亦在歐洲捷克設廠，主要製造福斯及奧迪之汽車零件；另外為了讓金屬產業能夠永續經營，他們還主動與萬能科技大學無償進行產學合作，藉由實作訓練，可以讓學生面對面接觸產品、最新式機台，搭配業界師資投入課程教學，提升學生實務技能，有效縮短產學距離。

經發局表示，除協助廠商後續合法化相關事宜，市府也會持續協商公私部門釋出更多土地，媒合八大銀行提供優惠貸款，市府更建置招商一條龍服務窗口與投資障礙排除小組，加速企業深耕新北，落實新北市安居樂業的政策目標。