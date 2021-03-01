台北東門市場改建卡關 中繼安置用地為關鍵

台北市東門市場改建案「卡關」，台北市市場處今天表示，先前租借華光特二用地至民國112年7月底，以利改建時中繼使用，但因剩餘租期不足使用，將持續溝通商議延借。

北市東門市場為擁有近百年歷史的公有市場，因市場主體及周邊建物日益老舊，居民擔憂公共安全及衛生疑慮，台北市政府規劃改建案，並將華光特二用地作為改建時中繼地點，同時逐步引導市場周邊推動都更。

市場處今天發布新聞稿表示，北市府為推動市內公有南門及東門市場改建，先前向行政院協調租借華光特二用地以作為南門、東門市場中繼安置地點，使用期間自107年8月1日至112年7月31日止，共計5年。

市場處指出，經北市府多次與東門市場召開改建說明會及經營意願問卷調查，攤商同意市場改建期間安置華光特二用地中繼營業，但東門市場攤商對於與南門市場同時中繼於特二用地存疑慮，所以未能同併於華光特二用地中繼營業。

為徹底改善市場硬體設備，提升市場消費環境，市場處表示，東門市場仍朝向改建方向推動。

市場處指出，南門市場遷回主體營業時間為112年元宵節過後，但中繼點租期至112年7月31日止，剩餘租期不足作為東門市場改建中繼營業使用，台北市副市長黃珊珊、副秘書長林育鴻於去年7月31日及去年12月28日分別向行政院部會協商延借至115年底，但行政院已有相關用地計畫，目前仍未獲同意延借。

為順利推動東門市場改建，市場處表示，仍需獲行政院首肯同意借用華光特二用地，除將持續與行政院溝通商議用地延借事宜外，也請東門市場自治會及攤商優先評估改建期間以停業或以租金補貼方式自尋營業場地，待東門市場改建完成後，再回原址營業。

市場處指出，將配合北市府保障東門市場攤商權益的原則下，持續與攤商溝通，以順利進行東門市場改建及周邊環境改善。