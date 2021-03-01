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北捷首座士林站TOD開發案 20層商業大樓預計2023年營運

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
為推動捷運士林站TOD開發案，3月4日將進行先行作業，行經周遭者須改道通行。圖／北捷提供
為推動捷運士林站TOD開發案，3月4日將進行先行作業，行經周遭者須改道通行。圖／北捷提供

為推動TOD（大眾運輸導向型發展）政策，台北捷運首座士林站TOD轉乘設施空間活化及多元服務建置案，斥資18億打造20樓高、總面積逾1萬坪的商業大樓，預計3月4日進行先期作業、2023年7月完工，並在同年年底開始營運。北捷表示，整體工程完工後，將成為士林新地標，並帶動當地商業繁榮。

淡水信義線士林站未來將與環狀線銜接，TOD轉乘設施及多元服務建置規畫，突顯士林站的重要性，北捷首座士林站TOD開發案去年辦理招標，最終由總行營造團隊得標，規畫打造地上20層、地下4層，總面積逾1萬100坪，預計2023年7月完工，同年年底開始營運。

屆時該商業大樓將與捷運士林站連接通道，不須繞道可直接進出；地下設置停車場，地上建物將進駐購物商場、多功能辦公會議廳、飯店休閒等設施，串連商業、購物、文教、娛樂等機能；共構捷運車站可讓民眾直接轉乘淡水信義線及環狀線。

士林站TOD開發站於3月4日將進行先期作業，暫時封閉士林站旁中正路247巷臨車站路段，汽機車可經由文林路與中正路替代道路通行，並取消路邊機車停車格位；中正路247巷於全案施工完成後，將恢復通行，僅位置相惜微調，以發揮區域整合土地最大使用效能。

北捷提醒，民眾可多利用車站東側人行通道進出，機車轉乘可改制南側機車停車場停車，使用公車轉乘者如小15、小15區、小16、小17、通勤8，須改道至文林路士林區農會及中正路捷運士林站（中正）站牌搭乘。

為推動捷運士林站TOD開發案，3月4日將進行先行作業，行經周遭者須改道通行。圖／北捷提供
為推動捷運士林站TOD開發案，3月4日將進行先行作業，行經周遭者須改道通行。圖／北捷提供

捷運 北捷 淡水

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