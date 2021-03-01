客家天穿日北市首創線上活動 數位遊戲結合音樂展演

周三就是客家天穿日，台北市客家事務委員會今年首創天穿日活動改採線上互動與直播，除推出線上遊戲，並以直播的方式舉辦音樂展演活動，客委會主委徐世勳說，今年的3月3日客家天穿日採線上活動，希望跳脫傳統的互動方式，邀民眾一邊聽歌、一邊聽故事，共同關注客家多元流行音樂。

根據客家傳統習俗，農曆正月20「天穿日」這天，男不耕田，怕鋤頭敲碎大地；女不織布，怕針尖刺穿天空，天穿日多以唱山歌慶祝，當天不勞作的傳統衍伸讓土地休養生息、促進資源再生的環保意念。

過去每年客家天穿日這天，北市府多在大安森林公園舉辦天穿日活動，但今年受疫情影響，加上為推廣線上數位活動模式，今年的台北客家天穿日活動，改採超萌的線上遊戲、客家音樂為主軸，結合「數位互動」、「社群直播/活動」與「音樂展演」規劃一系列線上活動。

天穿日當天將以「集石換寶袋」線上遊戲發布會、暨「線上來唱尞」音樂會展演，作為天穿日直播活動序幕，並規劃社群互動贈獎，打造創意趣味的客式數位主題活動，讓更多民眾有機會透過數位平台媒介，更加認識「客家天穿日」。

徐世勳說， 3月3日客家天穿日當天，北市客家事務委員會將於官方臉書「台北客家」舉辦線上直播，當天下午2點半開始至下午4點，以集石換寶袋線上遊戲首度發布作為創意亮點，

也會有輕鬆活潑的客家線上音樂會，邀客家音樂創作樂團「Mr.One Cajon」，以輕快的客家現代音樂搭配流行吉他與奇妙節奏的木箱鼓，讓粉絲體認客家音樂的創新潮流。

另外，樂團主唱林霱與團長兼鼓手王萬沂，也會與粉絲線上說說唱唱、互動、聊天，分享他們在客家音樂創作過程中的心路歷程及與客家音樂的獨特情感交流。

音樂會也同時邀請長期專注於客家藝文展演的台灣客家山歌團、社子國小客家藝文社團，讓民眾從不同面向來了解客家音樂的多元與豐富性；線上直播活動的末段也將安排答題贈獎活動。

北市客委會表示，通過遊戲關卡的民眾，可獲「2021台北客家限量帆布環保袋」兌換資格，民眾可於3月13日、14日上午10點到下午5點，憑手機過關憑證至北市客家事務委員會會館一樓活動服務櫃台兌換，贈品數量有限，送完為止。