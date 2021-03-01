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萊豬新北漁市也不要 19間店率先通關

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北市轄內漁市目前共19間店提供未檢驗出萊豬的報告，並標明產地為國產豬。圖／新北市漁業處提供
新北市轄內漁市目前共19間店提供未檢驗出萊豬的報告，並標明產地為國產豬。圖／新北市漁業處提供

為把關民眾食品安全，新北市轄內漁市配合市府政策，若有使用豬肉或相關產品，店家須提供檢驗報告並自主揭露「不含萊克多巴胺」資訊，同時落實食材來源自主管理，確保在公告後萊豬真的不會來。

配合市府針對萊豬所訂定的規範，新北市漁業處近期向轄內漁市有使用豬肉或相關產品共19間店家索取豬肉來源、食品測試報告、肉品市場屠宰證明與供貨商聲明書等，希望公開透明漁市內豬肉產品的資訊。

這次調查範圍包含在淡水第二漁港的淡水魚藏海鮮宴會廣場、木棧道商店街、富基漁市、龜吼漁港漁夫市集、深澳漁港深澳港海鮮樓及福隆漁港田媽媽海景咖啡簡餐等。

經過統計後，19間店家提供的豬肉檢驗報告中皆不含瘦肉精萊克多巴胺，店家也將自主揭露「不含萊克多巴胺」貼紙於店面顯眼處，同時店家落實食材來源自主管理，讓來漁港用餐的遊客都能夠安心享用美食。

漁業處長張麗珍表示，民眾有權利知道端上餐桌的食材從哪裡來，請民眾務必要看清楚標示來源，並認明豬肉產地，也歡迎民眾來漁港吃美食，疫情期間出遊也請民眾勤洗手、戴口罩，注意個人防疫措施，才能夠吃得安心。

萊克多巴胺 淡水

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